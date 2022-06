'Big Time': Angel Olsen usa el country retro como cura al dolor profundo

Previo al lanzamiento de su sexto disco de estudio, una serie de eventos

abrumadores le dieron mucho material a Angel Olsen para escribir lo que hoy

presenta en una decena de canciones sobre desamor, muerte, ilusión y el

confrontamiento de una adversidad aleccionadora llamada vida.

Para este disco, Olsen contó con la producción experta en los sonidos folk,

country y americana de Jonathan Wilson (Father John Misty, Margo Price) junto al apoyo de voces como la de Beau Thibodeaux, y optó por una selección fina de

instrumentos como cuerdas, metales, percusiones y una labor espectacular en

cuanto a piano, teclado y hasta órgano.

Foto: Especial

La materia prima de Angel Olsen, una compositora elocuente

La antesala de este disco fue bastante complicada, ya que recientemente y poco

tiempo después de identificarse como Queer ante su familia, ambos padres de

Angel fallecieron con semanas de diferencia, lo que por un lado significó la

liberación y plenitud de la cantante, frente a sentimientos profundos de pérdida.

Además, de lo que narra en algunos temas como “All The Good Times” y “This Is How It Works”, Olsen tuvo un periodo de enamoramiento y posterior desamor. Cada historia es plasmada con naturalidad y un talento para usar las palabras pertinentes, de agradecimiento, desazón y dolor.

La convivencia de Angel con estos sentimientos produjo el disco en el que muestra con mayor claridad lo que siente y cómo lidia con ello.

Angel es una artista hiperconsciente y sensible a los problemas que la rodean en

sociedad, como nos platicó en una entrevista que tuvimos con ella hace casi dos

años (la pueden leer por acá) y esas características las aplica para sí misma

y los eventos que le han ocurrido recientemente.

Los géneros ideales para expresarse

Desde Half Way Home (2012), Angel ha evocado con su voz épocas pasadas, y

es que pareciera una cantante de antaño insertada en los tiempos actuales.

Ha transitado por varios géneros musicales y arreglos, entre los que le conocemos folk, rock ligero y melódico, y hasta el art pop elegante pero obscuro de All Mirrors (2019). Aún cuando nos ha sorprendido en cada ámbito en el que

compone, el disco que lanza hoy la coloca en géneros en los que se ubica con una naturalidad insuperable.

Un piano antiguo y la voz cálida de Angel bastan para crear una atmósfera

nostálgica en la que entrega versos iluminados después de sufrir pérdidas

personales que sin duda alguna la cambiaron para siempre.

En “Through the Fires” y “Ghost On”, Olsen se luce con letras cautivadoras entre arreglos que le dan un protagonismo a su voz y las palabras exactas para colocarnos en su lugar momentáneamente: “Tell me how I should feel / How can this heart learn how to heal?”.

Conviven órganos con su timbre tenue y la voz casi susurrada con vibrato que

identifica a Angel, lo que es una combinación simplemente perfecta. La producción se nota bastante, ya que el sonido de cantautora retro se equipara al trabajo que hizo Wilson con Father John Misty en Chloë and the Next 20th Century

Esperemos que venga pronto con este disco a nuestro país, en un show para el

que deberemos llevar algunos pañuelos por la excepcional manera en la que

Angel logra contarnos lo que le ha pasado últimamente y cómo es que ha

intentado salir adelante.