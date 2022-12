Retiran los cargos de agresión sexual en contra de Rex Orange County

Hace algunos meses, la industria musical se sorprendió por completo cuando nos enteramos que Rex Orange County, uno de los artistas jóvenes más prometedores de la actualidad, fue acusado de agresión sexual por parte de una mujer. Por supuesto que en primer instancia, el músico de 24 años lo negó todo, pero aún faltaba que la ley británica decidiera si esto era verdad o no.

Como consecuencia de dichas acusaciones y sin mencionar lo que ocurría, Alex O’Connor –como en realidad se llama– canceló las fechas de la gira internacional con la que promocionaría su su cuarto álbum de estudio, Who Cares? En aquel momento declaró que echó para abajo todo debido a “circunstancias personales imprevistas”, pero ahora sabemos la razón por la que no salió de tour y parece que su situación ya se aclaró.

Resulta que este 22 de diciembre, la Fiscalía de la Corona y un tribunal londinense retiraron los seis cargos de agresión sexual en contra de Rex Orange County, quien se declaró inocente. De acuerdo con BBC News, las pruebas –que incluían imágenes de las cámaras de seguridad y el testimonio de un testigo– no habían confirmado las acusaciones, además declararon que dichas pruebas ya no cumplían con el valor necesario como para llevar al músico británico a juicio.

Según distintas fuentes, el juicio de Alex O’Connor comenzaría en enero de 2023; sin embargo, luego de que la ley británica desestimara la información que presuntamente lo incriminaban, ya se libró de pasar por un proceso judicial. Por si esto no fuera suficiente, el artista publicó un comunicado donde una vez más, negó las acusaciones y dejó muy claro que jamás agredió a nadie.

“Siempre he negado estas acusaciones y estoy agradecido de que las pruebas independientes me hayan liberado de cualquier delito. Nunca he agredido a nadie y no apruebo la violencia ni los comportamientos abusivos de ningún tipo (…) Ha sido un momento difícil para todos los implicados y me gustaría dar las gracias a las personas que me han ayudado a superarlo, así como a mi familia y seres queridos por su continuo apoyo”.