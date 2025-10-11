Lo que necesitas saber: Aquí van 5 claves esenciales para entrarle con todo a 'Lovin' You' de Richard Aschroft, lo nuevo de un ícono del britpop.

Richard Ashcroft nunca ha dejado de ser una figura enigmática dentro del rock británico, antes como líder The Verve y ahora como solista. El artista detrás de una de las voces más icónicas del britpop, que ha declarado que ““Sin Oasis, quizá nunca habría tomado una guitarra”, encontró ánimos para lanzar su séptimo disco de estudio en pleno 2025.

Con este nuevo disco vuelve a recordarnos que hay algo en su voz y en su manera de escribir canciones que sigue estando vigente con su identidad sonora, y con energías renovadas por su inclusión como abridor de Oasis para Sudamérica (¿Qué le costaba lanzarse a México?) Richard Ashcroft lanza hoy Lovin’ You.

Aquí van 5 claves esenciales para entrarle con todo a Lovin’ You de Richard Aschroft:

El regreso de un outsider que ha retomado energías por la reunión de Oasis

Ashcroft ha sabido vivir fuera del foco gigante del mainstream. Aunque cargue el peso eterno de Urban Hymns y “Bittersweet Symphony” en la espalda, nunca ha querido ser protagonista de escándalos. En este disco se reafirma como un outsider que entiende su propio legado pero no depende de él, y lo lanza en el momento del triunfal regreso del britpop, como abridor de la mayor parte de la gira de Oasis.

La vibra es la de alguien que sabe que no tiene nada que demostrar, pero aún tiene mucho por decir. Es un regreso que no busca titulares fáciles ni colaboraciones forzadas, sino un espacio íntimo donde su música se desarrolla libremente y se siente como un disco redondito.

La autenticidad de Ashcroft resuena, con el atrevimiento de hacer un disco sincero, con rolas como declaraciones de que el amor lo ha salvado: “This is amazin’, soul savin’ / The symphony of love displayin'”.

Letras que hablan sobre lo personal y lo global

Uno de los mayores méritos de Ashcroft como letrista siempre ha sido esa capacidad de hacer letras que suenan personalísimas pero pueden conectar con cada persona. Aquí lo hace con más madurez que nunca.

Hay canciones que parecen hablar de las heridas del mundo actual, sentirse tirado en el suelo y sin ánimos, que nos hablan a todos y quizás a nadie en particular, por lo que se siente como una dosis de ánimo en cualquier contexto.

Pero, al mismo tiempo, las mismas letras se leen como confesiones íntimas: dudas sobre la necesidad de seguir creyendo en algo más grande que uno mismo, aunque todo vaya mal. Esta ambivalencia convierte al disco en un espejo donde cada escucha puede encontrar un reflejo distinto. No hay slogans ni sermones, pero sí verdades incómodas envueltas en melodías que invitan a la catarsis.

Richard Ashcroft apostó por una producción de alta fidelidad con alma noventera

La producción es probablemente lo que más sorprenderá a los fans de antaño de Richard. A primera escucha impresiona lo moderno, es un disco elegante, pulido y que suena muy actual, con arreglos que incluyen cuerdas, sintetizadores sutiles y capas de guitarras que no suenan saturadas sino cristalinas.

Pero en una segunda vuelta empiezan a aparecer esos ecos noventerotes: la mezcla de lo acústico con lo orquestal, la intención de que cada rola se sostenga como una pieza independiente pero también como parte de un viaje completo. Ashcroft lo produjo junto a Chris Potter (Rolling Stones, U2) que ha producido junto a Richard trabajos solistas y ademas fue el productor de cabecera de The Verve. Le añade maestría Emre Ramazanoglu (Noel Gallagher, Sia).

Canciones destacadas de ‘Lovin’ You’ de Richard Ashcroft: de baladas a electrónica

Aunque Ashcroft siempre ha estado vinculado con baladas emotivas y rock atmosférico, Lovin’ You se expande a territorios más eclécticos y hay de todo un poco. Aquí está el corazón de Lovin’ You, la selección de rolas clave nos recuerda por qué Ashcroft sigue siendo un compositor de primera.

En lo más clásico, nos quedamos con “Find Another Reason” y “Live With Hope”, dos rolitas guitarrosas calmadas, que son un empujón anímico y son clásicos instantáneos de la discografía de Richard Ashcroft. Si lo tuyo es el rocksito gospeleado a la Rolling Stones, no te pierdas “Live With Hope”.

Por ejemplo, “Out Of These Blues” explora tintes de Americana, Heavy News mezcla rock con ritmos cercanos al dance-rock o al pop más pulido, un poco inesperado para el sonido de Richard.

Finalmente, se destaca “I’m A Rebel”, que suena hasta a nu disco, una rareza inmediata en el nuevo disco. Nos encanta que funcionan las rolas más distintas al tono clásico de Richard Ashcroft-

Estas canciones no solo destacan, sino que anclan el álbum: son las que quedarán en setlists futuros y en playlists de fanáticos que saben que Ashcroft todavía tiene balas en la recámara.

Richard Ashcroft le dió un nuevo uso a rolas clásicas

Para su primer sencillo, “Lover”, Ashcroft interpoló (sampleó) “Love And Affection” de Joan Armatrading. Ella dio su visto bueno al uso, lo que la credibilidad a que Richard reconozca el crédito.

Además, en el tema que da título al álbum, “Lovin’ You”, toma prestado el riff de guitarra de Classical Gas de Mason Williams. Esa mezcla de lo antiguo con lo nuevo es parte de su apuesta sonora, que la verdad salió rebién en este nuevo disco.

Richard Ashcroft entrega un álbum que exige tiempo, calma y escucha activa. Es un álbum pensado para escucharse entero, anti-hits y que, en tiempos de inmediatez, Ashcroft se atreve a pedir paciencia y atención, y el resultado recompensa a cualquier fan de un gran escritor que tiene ánimos renovados.