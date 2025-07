Lo que necesitas saber: Richard Ashcroft abrirá 19 fechas del tour de Oasis.

Gran semana para el britpop: inicio de la gira de reunión de Oasis, con Richard Ashcroft como telonero… y con este anuncio del exlíder de The Verve (por cierto, ¿para cuándo el regreso de esta gran banda?)

Richard Ashcroft será telonero de Oasis en 2025/Foto: Getty Images

¿Cuándo se estrena el nuevo disco de Richard Ashcroft?

Un par de días antes de hacerle los honores a los Gallagher, Richard Ashcroft anuncia que ya tiene nuevo disco bajo el brazo. Será el primero que lance desde el Natural Rebel de 2018; bueno, ahí anda el Acoustic Hyms Vol 1, pero hablamos de material nuevo.

“Encantado de anunciar el lanzamiento de ‘Lovin You’ un nuevo álbum a la venta el 3/10/25”, dice el breve mensaje que Ashcroft colgó en sus redes. así, apurado… ya que está a nada de abrir el primer concierto de la gira de Oasis, algo que no dejó de insinuar (o no): “Ahora tengo algunos negocios que atender del amor y la paz”.

“Lover”, primer sencillo de este disco ya puede escucharse

De acuerdo con el exlíder de The Verve, Lovin You será lanzado bajo el sello de Virgin Records. Será el séptimo en su discografía como solista, la cual abrió con el aclamado Alone With Everybody (con esa gran canción que es “A Song for the Lovers”.

Lovin’ You ya está en preventa. Está disponible en LP, CD, cassette… y, claro, por ahí andará en todas las plataformas de audio.

¿Escucharemos nuevas canciones de este disco el 4 de julio (cuando le abra a Oasis)? Quizás, pero si no es así, ya pueden deleitarse los oídos con un adelanto : “Lover”, primer sencillo de Lovin’ You que está disponible desde hace un mes.