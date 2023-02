“Umbrella” de Rihanna es lo que podríamos llamar un clásico de pop moderno en toda la extensión de la palabra. Como parte del disco Good Girl Gone Bad, la canción se lanzó en el 2007 y pronto puso el nombre de la artista en la mesa de las estrellas masivas de la industria.

Sí, es verdad que la cantante de Barbados ya había entregado muestra de su talento en años anteriores con temas como “Pon De Replay” o “SOS” y dos álbumes previos… Pero honestamente, ni esos sencillos ni sus materiales discográficos anteriores habían generado un impacto significativo como eventualmente lo hizo el track del que hablamos en esta ocasión.

Foto: Getty.

Algunos incluso se atreven a decir que la carrera de Rihanna realmente empezó con “Umbrella”. Y aunque es un poco rudo verlo de esa manera, hay razones de sobra para considerarlo así, sobre todo porque el tema es icónico en todos los niveles posibles.

Es inolvidable ese coro extremadamente contagioso con los “ella, ella” como sello distintivo; la letra cargada de metáforas sobre la lluvia como la adversidad y el paraguas como un símbolo de la protección a través del amor; y claro, ese espectacular video musical que, según se dice en algunos rincones del internet, tiene alguna inspiración en la recordada coreografía de “Singing in the Rain” de Gene Kelly (el Lyp Sync Battle de Tom Holland tiene más sentido ahora).

Los compositores detrás de “Umbrella” de Rihanna

Rihanna y su fuerza como figura del pop, necesitaban un impulso más allá de lo que Def Jam Records (con Jay-Z como artista y alto ejecutivo en ese instante) estaba haciendo. Para su tercer disco, la oriunda de Barbados necesitaba una canción que fuera su sello de identidad o era muy probable que su carrera siguiera el camino con lanzamientos de éxito mediano, como en ese momento pasaba con muchos jóvenes artistas de la disquera que se quedaron en el camino.

Es ahí donde entran tres sujetos específicamente: los escritores/compositores Christopher “Tricky” Stewart y Terius “The Dream” Nash, y el productor musical Kuk Harrell. Stewart, proveniente de una familia estrechamente relacionada con la música, ya tenía cierto nombre dentro de la industria gracias a que a mediados de los 90, estableció la compañía RedZone Entertainment, que desde ese entonces y hasta mediados de los 2000 consiguió algunos éxitos importantes, pero la mayor parte de relevancia moderada.

En ese sentido y como dato anecdótico, el hit más conocido que tuvieron Stewart y RedZone antes de “Umbrella”, fue “Me Against The Music” de Britney Spears con Madonna. Pero más allá de eso, no hubo gran cosa en realidad.

Christopher “Tricky” Stewart y The-Dream. Foto: Getty.

Eso sí, como compositores, tanto Tricky Stewart como Terius “The Dream” Nash eran un gran equipo. Y con Kuk Harrell junto a ellos, pronto se cocinarían las primeras demos de “Umbrella”.

Según contó el propio Harrell en declaraciones para el libro The Song Machine: Inside the Hit Factory de John Seabrook (vía SPIN), la canción nació mientras él mismo estaba en el estudio experimentando con algunos beats; así encontró el ritmo de batería y platillos hi-hats que escuchamos al inicio del track. Luego, llegó Tricky Stewart para escuchar un poco y comenzar a agregar arreglos:

“Stewart se sentó frente a un teclado y comenzó a tocar acordes … Después programó una línea de bajo. En ese momento, The Dream entró al estudio, escuchó la canción con la palabra ‘paraguas’ [umbrella] en mente. Entró en la cabina de voz y se subió al micrófono, cantando “under my umbrella”. Y luego, inspirado, agregó los ecos más importantes, “ella ella ella eh eh eh”, que se convirtieron en el estribillo característico de la canción”. Kuk Harrell sobre “Umbrella” en declaraciones de The Song Machine: Inside the Hit Factory

La canción estuvo terminada en muy poco tiempo y el siguiente paso, era proponérsela a algún artista. Pero antes de Rihanna, tenían a otras candidatas.

Buscaron a Britney Spears para que interpretara la canción

Conociendo el demandante negocio de la música que de a poco priorizaba los singles sobre los álbumes, Tricky Stewart y sus colaboradores empezaron a buscar a una artista de alto perfil para que interpretara “Umbrella” y la convirtiera en un éxito masivo.

Su primera opción no fue ni de cerca Rihanna. De hecho, por su antecedente colaborativo con “Me Against The Music”, se pensó primero en Britney Spears como la indicada para cantar el tema. Le ofrecieron la canción a la llamada ‘Princesa del Pop’ con la oportunidad de que la agregara a su quinto disco, Blackout del 2007, que no fue un hitazo como se esperaba (aunque tampoco fue tan malo, eh).

Jive Records, la discográfica que manejaba a Britney, rechazó el tema diciendo que ya había suficiente material para Blackout. Y además, como supusieron los compositores, Spears no estaba del todo interesada en el demo pues por esas fechas estaba lidiando con su turbulenta vida tanto pública como personal, que pronto derivaría en la tutoría legal otorgada a su padre durante años y que hasta hace poco terminó.

Britney Spears. Foto: Getty

Se buscó a Mary J. Blige y Rihanna apareció en el panorama

La búsqueda siguió y pronto, Stewart, Nash y Harrell planearon ofrecerla a la reina del soul/hip-hop: Mary J. Blige. Entre 2007 y 2008, esta cantante se encontraba en un gran momento con muchas nominaciones a los Grammys, y no era raro que le ofrecieran “Umbrella” pues el propio Harrell era colaborador cercano de Blige.

Mary también la rechazó debido a su agenda y porque sintió que no era una canción de su estilo del todo. “Fui nominada a ocho premios y estaba tratando de entender eso. Durante ese tiempo, fue cuando ‘Umbrella’ vino a mí y no pude hacer nada con la canción porque estaba muy ocupada con mi propia vida… Fue hecha a medida para Rihanna“, dijo Blige en una entrevista del 2020.

Mary J. Blige. Foto: Getty

Continuaron en la búsqueda y en algún momento, los compositores de “Umbrella” hicieron llegar el demo al ejecutivo LA Reid de Def Jam Records, quien se la mostró a Rihanna. Ella quedó encantada, se sabe, y pidió grabarla lo antes posible.

Sin embargo, Tricky Stewart y Terius Nash estaban un poco reacios en darle la canción a la cantante de Barbados. Querían sí o sí una artista de alto perfil. ¿Y cómo los convencieron para que se la dieran a RiRi? Según cuenta Mark Stewart (ejecutivo de RedZone y hermano de Tricky) en el libro The Song Machine: Inside the Hit Factory, Def Jam Records y el círculo creativo cercano a Rihanna hizo presión para obtener el tema.

Incluso se dice que en unos premios Grammy, los ejecutivos de todas las discográficas importantes intentaron negociar la canción, pero nadie fue tan apasionado como la gente de Def Jam. Por ahí, se sabe que Jay-Z, mentor de Rihanna en ese momento que es quien hace el rap del inicio del tema, fue uno de los que estuvo en esas negociaciones.

Rihanna y Jay-Z. Foto: Getty.

Cuando se concretó todo, se comenzó a grabar el tema. Y en el estudio, Tricky Stewart, Terius Nash y Kuk Harrell se dieron cuenta que Rihanna hizo suya la canción en el instante en que cantó el coro. La carrera de RiRi tomó un nuevo aire y pues bueno, está de más hablar sobre su trayectoria como actriz, empresaria, mega estrella de la música y próxima protagonista del show de medio tiempo del Super Bowl LVII.