Recientemente Taylor Swift sorprendió al mundo con el videoclip de “The Man”, uno de los más interesantes que le hemos visto por muchas razones. Para empezar ella dirigió toooodo lo que vemos en los cuatro minutos que dura, estuvo detrás de la producción y por supuesto, se encargó de protagonizarlo. Y es que no solamente salió frente a cámara y cantó como muchos lo hacen, ella intentó dar un mensaje con este video, para el cual se caracterizó como hombre, gracias al maquillaje y prostéticos consiguió un resultado impresionante –si lo ven, neta no se darán cuenta que es la cantante–.

Por supuesto que detrás de una producción ambiciosa la señorita Swift necesitaría un poco de ayuda, sobre todo porque ella tenía que estar checando los planos y después pararse frente a cámara, y para eso contó con uno de los mejores, nuestro paisano Rodrigo Prieto. Sí, no es broma, el nominado al Oscar por Mejor Fotografía –recientemente por The Irishman de Martin Scorsese– estuvo involucrado en este clip donde la estrella pop a través de la comedia hace una dura crítica al machismo.

¿Y cómo lo sabemos? Bueno pues en un reciente video que Taylor compartió con todo el mundo, vemos cómo se hace cargo de la dirección de su nuevo videoclip, ya saben, viendo encuadres y todas esas cosas técnicas en las que no nos queremos meter. Sin embargo, a lado de ella siempre estuvo Prieto como director de fotografía, échandole un ojo a los detalles, pero sobre todo a las cámaras para que las tomas quedaran exactamente como las pedía la cantante.

Por si esto no fuera suficiente –y para hacerlo raro–, Taylor Swift caracterizada como hombre daba todas las indicaciones y por supuesto que eso sacaba de onda al querido Rodrigo Prieto, jiar jiar, aunque eso no impidió que les quedara un excelente video musical. Al parecer, el talento de este mexicano no es solamente reconocido en el séptimo arte, sino que los artistas más importantes de la actualidad saben que lo que él hace es pura calidad. Pueden ver el video del detrás de cámaras a continuación:

Ahh, si no han visto completito el video de “The Man”, el nuevo sencillo de Taylor Swift se los dejamos por acá: