La verdad es que se siente súper gacho cuando estás haciendo algo que te gusta y los demás ni siquiera te pelan. Eso aplica hasta para nuestras bandas y artistas favoritos. Sin embargo, hay quienes llevan esto a los extremos, como el caso de Royal Blood, quienes se enojaron porque el público no se emocionó al verlos en vivo.

Hace algunos días les contamos que el dúo británico conformado por Mike Kerr y Ben Thatcher se presentaron en el festival Big Weekend de BBC Radio 1 en el Reino Unido. Y lejos de hacerse virales por su show, Royal Blood llamó la atención porque dejó muy claro que la gente que estaba viéndolos nomás no reaccionaba a las rolas que tocaron y a la energía que andaban soltando en el escenario.

Imagínense qué tan enojados estaban que el vocalista de Royal Blood acabó la presentación pintándole dedo a los asistentes de dicho festival. Pero ahora, después de que su actitud generara polémica y un debate en redes sociales, la propia banda habló sobre esta situación y explicó porqué se enojaron con el público que no se emocionó nadita al verlos en vivo y a todo color.

Resulta que el dúo británico apareció en el programa de Greg James de Radio 1 para discutir el incidente. “Sí, eso realmente se intensificó”, dijo Mike Kerr sobre lo que pasó. Antes de admitir que lo que hizo el frontman de Royal Blood fue “estúpido”, Ben Thatcher agregó: “Creo que fue un momento de locura que se salió de control (…) Nos encanta tocar música y nos encanta hacer lo que hacemos. Así que ha sido una semana un poco loca salir de esto”.

De acuerdo con Stereogum, cuando se les pidió que compartieran un mensaje con las personas que estaban allí en el festival, Mike Kerr respondió: “Mi mensaje es que no quise ofender. Esperamos volver”. Y los aplausos son opcionales”. A continuación les dejamos algunas de las declaraciones del bajista y vocalista de Royal Blood sobre lo que pasó con el público.

“Estoy asombrado, honestamente, de cómo eso escaló a ese tipo de tamaño. Creo que al salir de ese show sentí que estaba siendo entretenido en una forma de tratar de aligerar la situación, tal vez. Estaba haciendo una actuación en la que me sentí un poco fuera de lugar. Esperaba estar un poco desconcertado y tal vez confundir a algunas personas, pero no a ese tipo de escala”.

“No estaba pasando por ese proceso de pensamiento. Yo estaba, como, muy emocionado detrás del escenario. Y realmente disfruté mucho tocando, fue un gran momento. Al final, para mí, me sentí como una especie de luchador profesional. Me estaba alejando como… me sentía como una especie de villano de pantomima. No sentí que hubiera hecho nada moralmente malo”.

“Cuando estoy en esa zona, hay una parte de mi personalidad que solo existe en el escenario. No puedo encontrar ningún otro contexto en el que esté tan energizado. Siento que me veo diferente cuando estoy en el escenario. Fuera del escenario soy muy callado y bastante incómodo. Pero en el escenario soy una especie de, no sé, parte de mí, es por eso que me encanta. Porque hay una energía en ello”.

“Y supongo que es muy fácil dejarse llevar por esa energía. Y, sinceramente, es bastante divertido. Y no pretendo ofender. Mi intención nunca es alienar a nadie ni alejar a nadie. Estamos muy acostumbrados a tocar para audiencias que no saben quiénes somos”.