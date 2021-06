Es oficial: ¡Ya trabajan en una película sobre Scott Weiland de Stone Temple Pilots!

De un rato para acá, la industria cinematográfica le ha metido una buena inversión a las películas biográficas sobre estrella de la música. En ese sentido, la más popular de los últimos años es Bohemian Rhapsody (sobre Freddie Mercury) y detrás le sigue Rocketman (sobre Elton John). Pues bien, de cara al futuro se sumarán más producciones similares y una de ellas retomará la historia de Scott Weiland.

Así como lo leen, el icónico vocalista de Stone Temple Pilots tendrá su biopic. El proyecto lo encabeza el estudio Dark Pictures y se basará en las memorias que el cantante fallecido en 2015 plasmó en el libro Not Dead & Not For Sale que se publicó hace 10 años.

Confirman la biopic sobre Scott Weiland

El 3 de diciembre de 2015 quedará plasmado en la mente de los fanático del rock de los 90 para siempre como la fecha en la que Scott Weiland se despidió para siempre. Luego de una complicada lucha contra el abuso de sustancias que marcó gran parte de su trayectoria, el músico perdió la vida mientras se encontraba de gira.

Y aunque han pasado ya seis años desde entonces, su legado se mantiene intacto al tiempo que se le recuerda como una de las mejores voces de su generación. Por ello es que a muchos les emocionará saber que ya está en marcha una película biográfica sobre él.

La casa productora Dark Pictures acaba de anunciar que ya trabaja en la biopic sobre el vocalista de Stone Temple Pilots. Esta cinta llevará el nombre Paper Hearts (posiblemente en alusión a la canción “Trippin’ On A Hole In A Paper Heart”) y como dijimos anteriormente, se basará en las memorias que el cantante publicó en 2011, de las cuales el estudio y el productor Orian William adquirieron los derechos recientemente.

El guión será escrito por Jennifer Erwin, una declarada fanática de STP quien además, es cofundadora de Dark Pictures. “Es un honor tener la confianza para contar la historia de Scott y la capacidad de retratar los lados menos conocidos de él: el hombre cariñoso y tierno que era, el atleta de secundaria que era, el alma melancólica que era y el legendario líder que él siempre lo será“, dijo la guionista en un comunicado (vía The Hollywood Reporter).

También puedes leer: HEY HO, LET’S GO: ¡YA TRABAJAN EN UNA PELÍCULA BIOGRÁFICA SOBRE JOEY RAMONE!

Más detalles obre la cinta

De acuerdo con una breve sinopsis que Dark Pictures reveló, la película sobre Scott Weiland mezclará la subida al estrellato del cantante junto con una conmovedora historia de amor. De la misma manera, se retratarán los escabrosos momentos de su adicción a las drogas y su ascenso a la cima de la música en diferentes etapas.

Por ahora, el productor Orian Williams reveló que tienen el permiso para utilizar algunas grabaciones inéditas del artista para musicalizar la película, pero no se sabe si ya tienen los derechos para utilizar el catálogo de Stone Temple Pilots o Velvet Revolver, bandas de las que Weiland fue frontman.

“Queremos hacer la película más auténtica posible sobre este notable artista. Más allá de las memorias de Scott que pasan de página, conectarse con los más cercanos a Scott es importante para obtener los detalles correctos. También estamos encantados de tener acceso a su música inédita para la película“, dijo Williams. Por ahora, no hay una fecha tentativa de estreno y no se ha anunciado un posible elenco, pero por acá andaremos atentos a lo que se anuncie próximamente.