Lo que necesitas saber: En el documental habrá imágenes y videos inéditos sobre Selena y su familia.

Atención fans de Selena Quintanilla. Netflix ya confirmó que en noviembre del 2025 se estrena el documental Selena y Los Dinos: A Family’s Legacy en que podremos ver sus inicios musicales cantando junto a sus hermanos en el restaurante familiar.

Digamos que a diferencia de la película que protagonizó Jennifer Lopez o de la serie con Christian Serratos, está vez tenemos una mirada más intima de lo que fueron los primeros años de Selena y su familia.

Selena y Los Dinos / Captura de pantalla

¿Cuándo se estrena el documental Selena y Los Dinos: A Family’s Legacy?

Se terminó la espera, el lunes 17 de noviembre del 2025, Netflix estrena el nuevo documental de la ‘Reina del Texmex’ Selena y Los Dinos: A Family’s Legacy, que cuenta con la participación de sus padres, Marcella y Abraham, su hermana Suzette, su hermano AB III, su esposo Chris Pérez y algunos de los compañeros de su banda.

Los testigos más importantes de aquellos primeros años en su camino al éxito. Y aunque hemos visto producciones importantes sobre la cantante, en el documental habrá imágenes inéditas, además de videos caseros que muestran a una Selena fuera del escenario y en su papel de hermana, hija y esposa.

Acá les dejamos el tráiler para que le echen un ojito al documental.

Selena falleció en 1995, sin embargo, su música sigue viviendo no solo en sus fans, también en las nuevas generaciones que continúan reproduciendo sus canciones, viendo sus videos y conociendo su trayectoria.

“A través de archivos personales y entrevistas íntimas con su familia, la película revela nuevas dimensiones de su trayectoria nunca antes vistas. Estoy profundamente agradecido a su familia por su confianza y apoyo durante este camino, y estoy deseando que un público global experimente la magia, el cariño y la comunidad que Selena nos brindó a todos”. Isabel Castro, directora del documental.

Así que está será una nueva oportunidad de mantenerla viva y sobre todo, de llegar a más personas.