Para gamers melómanos: Silk Sonic llegará a ‘Fortnite’ con su propia estación de radio

Ahora sí que como diría Dewey, “el futuro es hoy”. Desde que la nación del coronavirus atacó el mundo, nos tocó ver la llegada de los conciertos y festivales virtuales por todos lados. Muchas bandas y artistas le entraron a esta tendencia mientras las cosas regresaban a la normalidad, incluso armando shows en videojuegos. Pero ahora, Silk Sonic llegará directamente a Fortnite y no precisamente para dar un concierto para todos los gamers.

Como recordarán, fueron varios los músicos que decidieron armar presentaciones especiales para este popular juego. Travis Scott, Deadmau5, Steve Aoki y Dillon Francis son solo algunos ejemplos de esto; sin embargo, en esta ocasión ni más ni menos que Bruno Mars y Anderson .Paak parece que tienen planes más grandes que tocar las canciones de su disco debut, porque de plano vienen para quedarse en su enorme universo.

Silk Sonic se unirá oficialmente al mundo de ‘Fortnite’

Resulta que este 3 de febrero se anunció con bombo y platillo, que Silk Sonic tendrá un papel muy importante dentro de Fornite. Para que se den una idea de lo que estamos hablando, a partir de este día no solo podrán escuchar sus rolas dentro del juego, también contarán con su propia emisora llamada Icon Radio, que contará como locutor a uno de los colaboradores de este super proyecto y una leyenda de la música, el gran Bootsy Collins.

En esta estación, tendrán chance de disfrutar de canciones del grupo, así como temas en solitario de Bruno Mars y Anderson . Paak. Sin embargo, aprovechando que Collins es el mero mero en Icon Radio, contarán con canciones suyas como I’d Rather Be With You”, “Worth My While” y “Bootzilla”, clásicos del grupo Parliament, “Tear the Roof Off the Sucker” y “Flashlight” y uno más de Funkadelic “One Nation Under a Groove”.

Por último pero no menos importante, esto no es lo único que veremos de Silk Sonic dentro de Fornite, ¿por qué lo decimos? Bueno, pues porque también podrán conseguir los atuendos de Mars y .Paak para usarlos con sus propios personajes. Entre los objetos valiosos que vienen con este pack, se encuentra el pico Cetro clamoroso (que se vende con la vestimenta) y se puede usar como mochila retro para las partidas.

Todas estas cosas del grupo las podrán comprar en el videojuego a partir del 10 de febrero. Sin embargo, si ustedes quieren tenerlos antes de la fecha, pueden participar en la copa dedicada al grupo el próximo 7 de febrero, en la que obtendrán el atuendo Bruno Mars y Anderson .Paak, el pico y mochila retro Cetro clamoroso y la mochila retro Redoble retumbante. Así que si ustedes son fans de estos musicazos, su proyecto y son gamers, ya saben qué es lo que necesitan.