Sin duda, en México tenemos un montón de artistas talentosos. Desde tiempos inmemorables, de distintos rincones de nuestro país han surgido un sinfín de bandas y músicos impresionantes, de eso no tenemos ni la menor duda. Sin embargo, de la última generación de intérpretes que la están rompiendo, Silvana Estrada se ha ganado un lugar muy especial.

La cantautora veracruzana ha tenido un año de ensueño a pesar del bendito coronavirus. Hace algunos días relanzó su primer material discográfico, Lo Sagrado, el cual estrenó en 2016 bajo la producción del famosísimo músico de jazz, Charlie Hunter. Junto a este enorme regalo par sus fans, llegó un pequeño documental que nos muestra el camino que la llevó hasta grabar este material discográfico.

Pero esas no son las únicas noticias que Silvana Estrada nos trae en 2020, pues acaba de dar un enorme paso en su corta pero contundente carrera en ascenso. Resulta que la veracruzana de 23 años de edad, firmó contrato con Glassnote Records, una de las casas discográficas más importantes de todo el mundo, convirtiéndose así en la primera artista mexicana –y de Latinoamérica– en formar parte de sus filas.

Para que se den una idea de la importancia de esto, la disquera ha trabajado y tiene a grandes bandas y músicos como Phoenix, Childish Gambino, Two Door Cinema Club, Mumford & Sons, Mumford & Sons, Kele Okereke –vocalista de Bloc Party–, The Temper Trap, Flo Morrisey, Daughter, Half Moon Run. Así que como verán, Silvana se estará codeando con artistas muuuy chonchos.

Logro más que merecido por su arduo trabajo e impecable voz.

Sobre este enorme peldaño en su carrera, Silvana Estrada se mostró muy emocionada, ansiando trabajar de inmediato con todos ellos, pues tiene planeado lanzar su primer álbum de larga duración, Marchita:

“Formar parte de Glassnote es, sobre todas las cosas, una alegría muy grande y un honor. Soy su primera artista latina y estoy muy curiosa de vivir todo lo que vamos a crear y a lograr juntos. Me emociona mucho saber que estoy trabajando con personas muy apasionadas que sintieron mi música más allá del lenguaje. Creo que estos son tiempos que necesitan de eso: música que se pueda sentir”.

Para rematar todo estos enorme anuncios, Silvana Estrada decidió coverear a una de las bandas de Glassnote Records –y favorita del público mexicano–, CHVRCHES… así como lo leen. Y no sólo eso, también eligió una rola que ha dado de qué hablar recientemente porque apareció en algunas series, por supuesto que hablamos de “Forever”, el tema más escuchado del grupo escocés en las plataformas digitales.

Muchos conocemos esta rola por estar cargada de sintetizadores y una batería potente, donde la voz de Lauren Mayberry te golpea casi en la cara. Y en esta ocasión, esto no es una excepción, pues la cantautora la cantó en español y se acompañó con una guitarra acústica, dando como resultado una versión sumamente íntima y llena de emoción. Hablando de este cover, Silvana nos cuenta en sus propias palabras lo que representa para ella esta canción:

“Grabar esta adaptación de Forever’ fue muy especial para mí. Cuando escuché la versión de CHVRCHES por primera vez me impactó mucho, no solo por la gran canción que es, sino también porque la sentí muy lejana a mi universo. Se me hizo muy interesante el proceso de traducir la letra al español, cantarla y producirla de una manera que se sintiera cercana a mí (…) fue muy emocionante rodearla de un nuevo paisaje, con una instrumentación y una interpretación completamente diferente, sin perder de vista la intensidad de las palabras y su esencia”.