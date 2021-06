Que siempre no: Sinéad O’ Connor cambia de opinión y no se retirará de la industria musical

Sinéad O’ Connor es sin duda una de las cantantes más icónicas de la década de los 90. Tan controversial como talentosa, la irlandesa le entregó al mundo varios hits como “Nothing Compares 2 U” y su peculiar estilo la convirtió en una de las artistas más populares en su momento. Sin embargo, no todo es para siempre y ella lo sabe bien.

En los recientes días, la cantante anunció que diría adiós definitivamente a la industria de la música. A través de sus redes sociales, la también compositora señaló que solo su último disco lo lanzará el año próximo, pero que después de ello ya no hará giras y no volverá a grabar.

Sinéad O’ Connor “dice adiós” a la industria musical

Sinéad O’ Connor lanzó su último material discográfico (I’m Not Bossy, I’m The Boss) hace siete años y aunque anduvo desaparecida de la escena musical por un buen rato, está lista para regresar con todo y un nuevo disco titulado No Veterans Dies Alone (NVDA). Esta producción verá la luz en 2022 pero, como lo mencionamos, supuestamente sería la última en la que ella trabaje.

En los recientes días, la cantante reveló en su cuenta alternativa de Twitter que tenía intenciones de retirarse de la industria musical después de lanzar la placa discográfica antes mencionada. “Esto es para anunciar mi retiro de las giras del trabajo en la industria discográfica. Me he hecho vieja y estoy cansada…“, comentó la oriunda de Dublín.

This is to announce my retirement from touring and from working in the record business. I’ve gotten older and I’m tired. So it’s time for me to hang up my nipple tassels, having truly given my all. NVDA in 2022 will be my last release. And there’ll be no more touring or promo. — Sinead O’Connor (Shuhada Sadaqat) (@MagdaDavitt77) June 4, 2021

“No quería esperar el permiso de los hombres para para saber cuándo podría anunciarlo”, dijo en otro tweet. Además, la cantautora también detalló que no habrá tour promocional del que será su último disco y que desafortunadamente todas las fechas reagendadas para el próximo año quedan canceladas.

“Estas no son noticias tristes. Es algo asombrosamente hermoso. Un guerrero sabio sabe cuando debe retirarse”, remató en un último tweet.

Que siempre no se retira

Luego de que la noticia de su adiós hiciera eco por todos lados, Sinéad O’Connor ya salió a decir que siempre no se retirará de la música. A través de la misma cuenta alterna donde declaró que ya no seguiría, la cantante mencionó que su anuncio inicial fue una “reacción precipitada” a algunas entrevistas provocadoras con medios del Reino Unido y Canadá, a los que se refirió como “cerdos con lápiz labial”.

También confirmó que seguirá actuando en todos los conciertos que tiene confirmados en 2022, y pidió disculpas a los fans y a las personas de la industria “por el susto”.

“Se pidió a todos los entrevistadores que, por favor, fueran sensibles y no preguntaran sobre el abuso de menores o profundizaran en la dolorosa mierda de la salud mental que sería traumatizante para mí tener que pensar. Cada vez que voy a vender un disco durante 30 años, me dicen ‘¿no estás loca? ¿no eres una imbécil? ¿no eres una inválida?'”, mencionó Sinéad O’Connor, quien agradeció a todos sus fans y personas cercanas por el apoyo.

“Dije que me retiraba. Como ya he dicho muchas veces en reacciones precipitadas cuando era joven, me convertí en el blanco de los abusos de los medios de comunicación, alegando que soy legalmente vulnerable. Me encanta mi trabajo. Hacer música, eso es. No me gustan las consecuencias de ser una mujer con talento (y sin pelos en la lengua) por tener que brincar muros de prejuicios cada día para ganarme la vida. Con el asombroso amor y apoyo que he recibido en los últimos días y que seguiré recibiendo, me siento segura al retractarme de mi deseo expreso de retirarme”, concluyó la cantante.

Good news. Fuck retiring. I retract. Am not retiring. I was temporarily allowing pigs in lipstick to fuck my head up… here’s my statement….. in the form of these three photos. It’s ‘colourful’ but that’s me : ) #LetOConnorBeOConnor pic.twitter.com/wKoEKFANPk — Sinead O’Connor (Shuhada Sadaqat) (@MagdaDavitt77) June 7, 2021

La cantante y su figura en la industria musical

Como mencionamos, Sinéad O’ Connor es toda una ícono de la música desde finales de los 80 y fue en los 90 cuando su carrera explotó exponencialmente. Sus primeros dos álbumes, The Lion and the Cobra (1987) y I Do Not Want What I Haven’t Got (1990) son considerados los mejores materiales de su discografía y de este último, destacó la canción “Nothing Compares 2 U”, que se convirtió en un himno.

Sin embargo, también ha sido una figura muy controversial. Quizá, el episodio de su trayectoria más recordado fue aquel en el que, durante su presentación en Saturday Night Live en 1992, rompió una foto del Papa Juan Pablo II, esto como protesta contra la Iglesia Católica por los casos de abusos sexual de varios de sus representantes.

Con todo eso, el adiós de Sinéad calaría entre los seguidores de hueso colorado. Pero afortunadamente, aquellos que han disfrutado su música desde hace más de 30 años pueden estar tranquilos, porque todavía tiene muchas canciones que compartir con nosotros.