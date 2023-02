Si algo nos quedó muy claro es que este 2023, Skrillex regresó con todo para retomar su lugar dentro de la industria musical. Después de varios años sin sacar un álbum nuevo, pero dedicándose a tocar por gran parte del mundo y colaborar con un montón de artistas, el DJ y productor estadounidense anunció con bombo y platillo que este año volvería con su segundo disco tras una década esperando.

Por supuesto que la noticia del regreso de Sonny Moore (como en realidad se llama este artistazo) nos emocionó muchísimo, pues ya tenía rato que no nos presentaba música recién salida del horno. Sin embargo, parece que en las próximas semanas (y probablemente los siguientes meses) seguirá dando de qué hablar, pues parece que trae beats y canciones para aventar al cielo… no exageramos.

Foto: Getty Images

Skrillex –bajita la mano– estrenó otro disco y pocos lo notaron

El pasado 18 de febrero y tras casi 10 años de espera, Skrilex estrenó su segundo álbum de estudio llamado Quest For Fire. Como era de esperarse tanto la industria como los miles de fans que tiene en todo el planeta andaba volado con este disco, porque además de las rolas (que suenan increíbles), para esta placa armó una lista de colaboradores impresionante encabezada por Porter Robinson, Fred Again.., Missy Elliott, Four Tet y hasta Pete Wentz (POR ACÁ les dejamos algunas reacciones del internet de las cosas).

Sin embargo, aunque ustedes no lo crean y casi de sorpresa, Sonny estrenó otro álbum.. así como lo leen. Desde hace mucho tiempo se rumoró que el productor estadounidense tenía en mente sacar un disco doble, pero el mismo día en que estrenó su segundo material discográfico, también lanzó en plataformas digitales el siguiente, el cual lleva por título Don’t Get Too Close. Según FADER, durante un concierto que se aventó en el Madison Square Garden de Nueva York, el DJ lo presentó a lo grande junto a varios invitados sorpresa.

Foto: Getty Images

Para que se den una idea de cómo está la cosa, este nuevo álbum de estudio de Skrillex cuenta con 12 rolas completamente inéditas donde una vez más, tiene una enorme lista de colaboraciones y estrellas invitadas del tamaño de Justin Bieber, Kid Cudi, Pink Pantheress y muchísimos más. Así que como verán, lo del disco doble era más o menos cierto… pero aunque hasta el momento no sabemos cuáles serán sus planes para lo que resta del año, nos pone contentos saber que este musicazo volvió por la puerta grande. A continuación les dejamos “Summertime”, su nueva rola junto a Kid Cudi.