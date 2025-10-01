Lo que necesitas saber:
Además de México, el show tendría fechas en Chile, Perú, Colombia y Estados Unidos. También en España.
¡El legendario trío argentino está de vuelta! Soda Stereo regresará a los escenarios en 2026… y cuando decimos Soda Stereo es porque será toda la banda… incluyendo a Gustavo Cerati, Charly Alberti y Zeta Bosio.
Y sí, tal como se esperaba, el show-concierto-resurrección que lleva por nombre ‘Soda Stereo Ecos’ sí llegará a México.
‘Soda Stereo Ecos’ confirmado para México y otros países de Latinoamérica
Luego de agotar boletos para su fecha en Buenos Aires (y otras rápidamente abiertas), el show que traerá de vuelta a los escenarios a Gustavo Cerati y compañía quedó confirmado para otros países… México incluido.
¿Cuándo, cómo, dónde? Todavía no se sabe. Los encargados de ‘Soda Stereo Ecos’ se han limitado a pedir a los fans de México, Chile, Perú, Colombia, Estados Unidos y España, que estén atentos.
¿Cómo será la presentación de ‘Soda Stereo Ecos’?
Aunque Gustavo Cerati murió hace unos años, el vocalista de la banda volverá a los escenarios con “Soda Stereo Ecos”, un show en vivo que se plantea como la reunión del trío argentino.
Esta sin duda será una experiencia muy diferente a su gira de hace unos años, Gracias Totales. En aquella ocasión la banda también se reencontró pero utilizaron las pantallas y artistas invitados.
Esta vez no se trata de proyecciones en pantalla, sino que la banda se volverá a reunir en los escenarios… gracias a un holograma de Gustavo.
Según medios argentinos, el vocalista estará “presente” gracias a tecnología que reproducirá su voz y guitarra en sincronía con las interpretaciones en vivo de Zeta y Charly.
¿Cuándo y dónde será el primer show con el “regreso” de Gustavo Cerati?
Qué mejor lugar para volver a reunir a Gustavo, Charly y Zeta que en sus tierras natales… Argentina. El primer show se realizará en el Movistar Arena de Buenos Aires, el próximo 21 de marzo.
¿Cuándo es la venta de boletos?
Ya sólo mencionamos esto para el recuerdo: los boletos ya están agotados (para los shows de Argentina) Fue el martes 30 de septiembre, cuando comenzó la venta. No quedó ni un méndigo boletito.
Ahora queda a los fans del resto de países de Latinoamérica estar bien a las vivas… porque, así como pasó en Argentina, seguramente los boletos volarán.