Lo que necesitas saber: Además de México, el show tendría fechas en Chile, Perú, Colombia y Estados Unidos. También en España.

¡El legendario trío argentino está de vuelta! Soda Stereo regresará a los escenarios en 2026… y cuando decimos Soda Stereo es porque será toda la banda… incluyendo a Gustavo Cerati, Charly Alberti y Zeta Bosio.

Y sí, tal como se esperaba, el show-concierto-resurrección que lleva por nombre ‘Soda Stereo Ecos’ sí llegará a México.

Foto: vía Facebook de Soda Stereo.

‘Soda Stereo Ecos’ confirmado para México y otros países de Latinoamérica

Luego de agotar boletos para su fecha en Buenos Aires (y otras rápidamente abiertas), el show que traerá de vuelta a los escenarios a Gustavo Cerati y compañía quedó confirmado para otros países… México incluido.

¿Cuándo, cómo, dónde? Todavía no se sabe. Los encargados de ‘Soda Stereo Ecos’ se han limitado a pedir a los fans de México, Chile, Perú, Colombia, Estados Unidos y España, que estén atentos.

Fechas de “Soda Stereo Ecos”, agotadas / Imagen: @sodastereo

¿Cómo será la presentación de ‘Soda Stereo Ecos’?

Aunque Gustavo Cerati murió hace unos años, el vocalista de la banda volverá a los escenarios con “Soda Stereo Ecos”, un show en vivo que se plantea como la reunión del trío argentino.

Esta sin duda será una experiencia muy diferente a su gira de hace unos años, Gracias Totales. En aquella ocasión la banda también se reencontró pero utilizaron las pantallas y artistas invitados.

Esta vez no se trata de proyecciones en pantalla, sino que la banda se volverá a reunir en los escenarios… gracias a un holograma de Gustavo.

Según medios argentinos, el vocalista estará “presente” gracias a tecnología que reproducirá su voz y guitarra en sincronía con las interpretaciones en vivo de Zeta y Charly.

Soda Stereo // Foto: Instagram

¿Cuándo y dónde será el primer show con el “regreso” de Gustavo Cerati?

Qué mejor lugar para volver a reunir a Gustavo, Charly y Zeta que en sus tierras natales… Argentina. El primer show se realizará en el Movistar Arena de Buenos Aires, el próximo 21 de marzo.

Flyer de concierto de Soda Stereo // Instagram:sodastereo

¿Cuándo es la venta de boletos?

Ya sólo mencionamos esto para el recuerdo: los boletos ya están agotados (para los shows de Argentina) Fue el martes 30 de septiembre, cuando comenzó la venta. No quedó ni un méndigo boletito.

Ahora queda a los fans del resto de países de Latinoamérica estar bien a las vivas… porque, así como pasó en Argentina, seguramente los boletos volarán.