Lo que necesitas saber: Victoria Beckham cumplió 50 años y lo celebró reuniéndose con las Spice Girls

Puede o no gustarte la música, puedes o no saber mucho de música, pero te aseguro que has escuchado alguna vez sobre las Spice Girls. ¿Verdad que no estamos mintiendo?

Spice Girls / Foto: Getty

Bueno, justo mientras en la CDMX tenemos un sábado tranquilo con Interpol en el Zócalo y Madonna en el Palacio de los Deportes, nada menos que David Beckham soltó la bomba de que las Spice Girls se reunieron y la pasaron increíble.

Foto: @davidbeckham

David Beckham comparte reunión de las Spice Girls y ¡wow!

Fue a través de su cuenta de Instagram donde David Beckham subió un video que dura solamente unos cuantos segundos, pero te deja de woooooooow por un buen rato.

Sí, las cinco Spice Girls se volvieron a juntar en una fiesta que se ve muy de gala, pero claramente ya habían dejado un poquito los modales de lado y disfrutaron al máximo.

Foto: @davidbeckham

Victoria Beckham, Geri Halliwell, Melanie Chisholm, Melanie Brown y Emma Bunton aparecen felices de la vida cantando y bailando Stop, una de sus rolas más conocidas, lanzada en 1997.

No nos dejes mentir, si no has visto el video, te lo dejamos a continuación directito del IG de Don David Beckham (y de otras redes por si no te aparece la vista previa):

the spice girls reunion at posh's 50th birthday (recorded by david beckham) pic.twitter.com/GFU8z6jbzZ — popculture (@notgwendalupe) April 21, 2024

Se reunieron por el cumpleaños de Victoria Beckham

Y es que cómo no iban a juntarse las Spice Girls en un día tan especial. Victoria Beckham cumplió 50 años el pasado 17 de abril, pero aguantaron la fiesta para este sábado para tener a familia, amistades y todos sus seres queridos juntos.

Por eso las vemos tan felices y festejando como si no hubiera un mañana, además de un David Beckham presumiendo orgulloso como siempre al amor de su vida (¡Awwwwww!).

Foto: @davidbeckham

Ellas mismas también compartieron parte de la reunión en sus historias de Instagram, pero fue en la publicación del video donde la fanaticada de las Spice Girls dejó sentir todo su cariño por ellas, así como la petición generalizada de que se armen una gira juntas pronto.

Foto: @melaniecmusic

Spice Girls / Foto: Getty

Like si apruebas la moción.

Te puede interesar