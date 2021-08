St. Vincent monta un extraño desfile en su video para “Daddy’s Home”

St. Vincent sigue de promoción a la par de que disfrutando de una nueva etapa en su carrera. Como recordarán, la compositora lanzó hace apenas unos meses su disco Daddy’s Home y desde entonces, ha pasado por varios escenarios, programas de TV, shows en streaming, todo con la mira puesta en una próxima gira por Estados Unidos y Europa.

Y en medio de la apretada agenda, Annie Clark -su nombre real- se abre un espacio para seguir mostrándonos un poco del concepto visual de su más reciente material. Este martes, la artista nos comparte el video oficial para la canción que le da nombre a su último álbum.

St. Vincent comparte el video oficial de “Daddy’s Home”

El 2021 ha sido un año bastante fructífero para St. Vincent. De entrada, como mencionamos, lanzó su nuevo disco Daddy’s Home en mayo y este ha recibido una buena acogida p0r parte del público y la crítica, destacando su sonido retro. Y la cosa no para ahí para la cantante.

Para presentar el disco oficialmente, a inicios de este mes de agosto ella ofreció un concierto en streaming para todo el mundo. Musicalmente hablando, los proyectos continúan pues tiene también fue anunciada junto a Iggy Pop y más artistas (POR ACÁ les contamos) como parte de un disco tributo a The Velvet Underground. Y por si fuera poco, también se ha hecho un espacio para promocionar la película Nowhere Inn, que se estrenará a mediados de septiembre en EE.UU a la espera de que se anuncien fechas a nivel mundial.

Oh, sí… Sin duda, ha sido el año de St. Vincent. Pero bueno, aunque la agenda debe estar bastante apretada para ella, esto no quiere decir que no haya tiempo para seguir promocionando su último material discográfico. Ahora, al compositora nos muestra el video oficial de la canción que le da nombre a Daddy’s Home.

En el nuevo clip, vemos a Annie retomando a esta exuberante personaje de aspecto retro y cabello rubio que ha protaginizado los recientes videos mientras desfila en un barrio casi abandonado, de no ser por las pocas personas que la ven pasar. Estos involuntarios asistentes, por su parte, lucen un tanto desinteresados ante el show que ofrece la cantante, mientras esta última no deja de disfrutar su paseo alrededor de la misma cuadra.

Checa el video oficial que se estrenó exclusivamente en Facebook en ESTE ENLACE y a continuación, te dejamos el audio oficial.

Entrevista con Annie Clark

Aprovechando, por acá les dejamos la entrevista que tuvimos con St. Vincent a propósito del álbum Daddy’s Home. Annie nos contó cómo estuvo toda la onda en cuanto al proceso de grabación, cómo fue que le entró a este rollo retro que se siente en cada canción del disco y además, por ahí nos platicó uno que otro secreto culinario con el que sobrellevó el encierro en la pandemia.