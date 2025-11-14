Lo que deberías saber: El fabuloso 'Instant Holograms on Metal Film' fue la excusa perfecta para traer de nuevo a Stereolab a nuestro país.

Nuevamente Stereolab visitó nuestro país. Esta vez con dos presentaciones que fueron “sold out” en el Foro Indie Rocks, con lo que la banda anglo-francesa pudo comprobar el gran aprecio que se le tiene en México… con eso y otros detalles (no muy buenos).

Lætitia Sadierm maestra del pop que lleve al espacio

Pop espacial del más alto nivel. Lo que se esperaba que fuera Stereolab, fue eso y más. Aunque con un setlist más compuesto por canciones de su más reciente disco, Instant Holograms on Metal Film, los que acudieron al foro de La Condesa ya sabían de qué se trata un show de esta banda.

Por lo anterior, cero reclamos ante la falta de “hits”… mejor dicho, “las clásicas”. Fuera cual fuera la canción que se tocara, conducía al mismo lugar: paisajes de un futuro pensado en el pasado, musicalizado por una versión delicada y grupal de Esquivel!

Y con eso, todos a mover el cuerpo al ritmo de secuencias repetitivas –¡loops!– cortadas por intensos sonidos de baterías y guitarras, aderezados con dulces sonidos de sintetizadores… y, sobre todo, la melodiosa voz de la gran Lætitia Sadier. Todo un sonido patentado.

Stereolab en Foro Indie Rocks / Foto: sopitas.com

El tiempo era corto. Así que la banda no quería perder tiempo y echó canción tras canción, las cuales Lætitia intentó explicar antes de su ejecución. “Intentó”, porque los gritos intensos de algunos fans cortaban lo que la cantante, con ese aire de maestra de primaria, delicadamente exponía.

No una vez, sino todas las veces. “Yatem!!!”, “yatem, Leticia”, gritó un sujeto, logrando lo que seguramente quería: llamar la atención de la líder de Stereolab… aunque ella no comprendiendo bien qué quería o qué le intentaba decir aquel. “Je t’aime”, corrigió otro fan. “Ahhhh, OK”.

“Cybele’s Riverie”, hermoso cierre de un show con momentos incómodos

Pero los gritos no cesaron nunca. Sólo un poco hasta que, casi al final, Lætitia Sadier (sacando más ese aire de profesora) le dijo directamente: “Cálmate”… y sí, como niño regañado, aquel le bajó a la intensidad.

Cositas que uno no quisiera recordar, pero que marcan un show de una banda que va con toda la intención de entregar excelentes canciones, más el detalle hacia el público de querer explicar algo de ellas. A veces no se puede… (y suena trumpet fail)

Stereolab en Foro Indie Rocks / Foto: sopitas.com

En fin, fuera de eso, que fue lo menos de lo más, Stereolab hizo humo la poco más de hora y media que estuvo en el escenario. “Y ahora es momento…”, dijo y cuando uno pensaba que era hora del adiós, no: “… de ser electrificada”.

“Electrified Teenybop!”, rolón que sirvió para casi terminar la noche. Luego, un “encore” y, entonces sí, todo terminó con “Cybele’s Riverie”… generadora de grandes recuerdos: su hermoso video tan francés, esa entrañable presentación con Jools Holland.

Sí daban ganas de gritar “yatem!!”… pero ya estaba algo cizcada doña Lætitia Sadier… así que mejor no. Respeto para el artista, dicen unos.