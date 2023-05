¿Por? Steven Tyler dice que él no puede ser demandado de abuso a una menor de edad

Así como lo leyeron. Casi 5 meses después de que recibiera la demanda, Steven Tyler dice que él no puede ser demandado por supuestamente abusar de una menor de edad, en los años 70, pues él jamás mencionó su nombre en su libro de memorias. ¿Por?

Recapitulemos un poco sobre este caso: en diciembre de 2022 una mujer llamada Julia Holcomb señaló al cantante de Aerosmith de abuso sexual, pues dijo que habían tenido relaciones sexuales en el año de 1975, cuando ella tenía 16 años y él 27.

Steven Tyler fue demandado por abuso sexual en diciembre de 2022. Foto: Getty Images

Una mujer demandó a Steven Tyler por abusar de ella cuando era menor de edad

Julia Holcomb mencionó que tuvo una especie de noviazgo con el cantante de Aerosmith (que duró 3 años), a quien acusó de haberla metido en el mundo del alcohol, las drogas y hasta tuvo un aborto cuando estuvo de gira junto al cantante.

Si bien Julia nunca mencionó el nombre de Steven Tyler, el cantante publicó un libro de memorias hace unos años y mencionó la relación que tuvo con la entonces joven en la década de los años 70, a quien le cambió el nombre para guardar su identidad.

Steven Tyler de Aerosmith. Foto: Getty Images

El cantante habló de esa situación en sus memorias, pero sin mencionar a Holcomb

“Estuve a punto de casarme con una novia adolescente y cuyos padres se enamoraron de mí, firmaron un papel para que yo tuviera la custodia, para que no me arrestaran si me la llevaba fuera del estado“, mencionó Steven Tyler en dicho libro.

Finalmente en diciembre del año pasado, la mujer procedió legalmente contra Steven Tyler por abusar de ella cuando era menor de edad y causarle estrés al relatar su historia al mundo. Sin embargo, el cantante afirma que la demanda no pasará.

Steven Tyler asegura que la demanda en su contra no pasará. Foto: Getty Images

Steven Tyler afirma que no pueden demandarlo por el delito de abuso sexual

De acuerdo con el portal TMZ, Steven Tyler asegura que Holcomb no puede usar lo relatado en sus memorias como “un arma para la corte”, pues él no mencionó su nombre y por ende, eso no pudo haberle causado el estrés que asegura haber vivido.

En nuevos documentos legales obtenidos por dicho portal, Steven Tyler afirma que la supuesta angustia que pasó Julia en el año 2011 no fue por sus memorias publicadas, sino por un artículo que la revista Star publicó un par de meses antes.

Dice que en las memorias de su vida no mencionó el nombre de Julia. Foto: Getty Images

Incluso el cantante asegura que la mujer usa el tema para promocionarse

“Tyler dice que deliberadamente no mencionó a Julia por su nombre en sus memorias cuando escribió sobre tener relaciones sexuales en el pasado, y que ella no tiene ningún problema en usar su relación para promocionarse en los medios”, afirmó el cantante de Aerosmith.

Además, el cantante dice que Julia Holcomb esperó 11 años para demandarlo después de que se publicaron sus memorias, las cuales tienen una enmienda que protegen el contenido del libro en cuestión. ¿Ustedes qué opinan al respecto?