En un momento en el que el indie británico sigue buscando nuevas voces capaces de conectar con la nostalgia sin sonar repetitivas, Strawberry Lace aparece como una de esas joyas escondidas que reta al oído para catalogarlos en un solo género.

Originarios de Cambridge, han tomado la herencia del rock progresivo con efectos y trae guitarras frescas, atmósferas de ensueño y cambios de ritmo que nos han invitado a perderse en el viaje y hasta headbangear con energía.

El 2025 marcó para este cuarteto de Cambridge un paso más hacia un territorio fresco y experimental con su más reciente lanzamiento “Elaborate”. Traemos en el radar a Strawberry Lace, formada por Ryan Beynon en el bajo y voz, Joe Bunton y Olly Crannis en las guitarras, y Will Pierpoint en la batería.

¿A qué suena Strawberry Lace?

Strawberry Lace suena como si el psych-rock se encontrara con la crudeza del alternativo virtuoso moderno y una estructura post-hardcore: guitarras precisas etéreas que te llevan de viaje por paisajes de ensueño, riffs que agarran fuerza de pronto, y una voz que susurra y te sacude a la vez. Es un balance perfecto entre lo nostálgico y lo contemporáneo, ideal para perderse en sus atmósferas llenas de energía cruda.

Forman parte de una ola de bandas como The Zangwills, The Sherlocks, o los Sticky Fingers, e inclusive algunas guitarras le compiten a nuestros recomendados Squeaky Feet, con un virtuosismo brutal y acelerado, pero la voz de Ryan Beynon se acerca al post-hardcore. Definitivamente, Linkin Park es un referente sonoro, con la parte melódica de Catfish and the Bottlemen presente.

Canciones esenciales de Strawberry Lace

Previo al lanzamiento de un nuevo disco, les traemos unas rositas esenciales de la banda. “Jungle” tiene un ritmo contagioso y letras que atrapan desde el primer segundo.

“Ever Be” es una joya con coro cautivador y esa mezcla de melodía suave con guitarras envolventes. “Wake Up” tiene un sentido de urgencia y velocidad en un tema que acelera el pulso y no baja el ritmo.

“Stop / Stare”, uno de los lanzamientos más recientes, que recuerdan al scratcheo de Linkin Park en una rola cambiante con muchas más atmósferas y capas de fondo.

“When The Dog Bites” es otro sencillo de 2025, que demuestra mucha versatilidad, y más enfoque en las voces.

Colaboraciones y conexiones

Strawberry Lace abrió para Hail the Sun en Londres. La publicación original indicaba que fue durante uno de los pocos conciertos en Reino Unido de la banda estadounidense, y ellos fueron parte del cartel en “The Junction”.

Ideal para escuchar cuando…

Necesitas esa banda sonora que te hace sentir en un viaje mental, ya sea viendo el cielo o caminando. Strawberry Lace funciona para cuando necesitas una muestra de que el virtuosismo del progre no está peleado con estructuras más digeribles y una voz destacada.

Tres datos curiosos

Formación: El grupo se conoció en 2017 durante un curso de música en el Cambridge Regional College. Tras una buena química musical, en 2018 decidieron formar oficialmente la banda. Desde entonces, han trabajado de manera completamente independiente, componiendo y grabando en el estudio casero de Will, el baterista.

Un nombre dulce: El nombre “Strawberry Lace” no fue inspirado por el festival Strawberry Fair, comparten nombre con un dulce clásico en forma de espagueti.

Héroes underground: han agotado fechas ya, como en el caso de Portland Arms en su natal Cambridge.