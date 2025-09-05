Lo que necesitas saber: Suede regresó hoy con 'Antidepressants', un discazo imperdible. Te contamos 5 claves sobre este lanzamiento.

Suede lanzó hoy Antidepressants, su décimo álbum de estudio, un trabajo que plasma la energía cruda de sus recientes conciertos en un sonido que le tira al post-punk teatral. Desde los sencillos de este disco, ya estábamos agregando a nuestras playlists las nuevas rolas de Suede, con un sonido inmenso y llegado.

Se trata de una parte complementaria de Autofiction (2022) y continúa el renacimiento creativo de la banda británica, demostrando que incluso después de más de tres décadas siguen explorando nuevos territorios sonoros. En Antidepressants, Brett Anderson y compañía nos regalan 11 rolas en 39 minutos intensos, con un fascinante sonido britpopero pero obscuro y tétrico. Te contamos 5 claves sobre lo nuevo de Suede.

Suede renace: una nueva trilogía, con un viejo colaborador

Lejos de acomodarse en la nostalgia y vivir de sus greatest hits, Suede vive lo que parece ser una segunda juventud musical. Antidepressants es el segundo álbum de una planeada trilogía que la banda pretende completar en esta década, señal de que Brett Anderson y compañía tienen una entrega más pendiente, para nuestra fortuna.

Desde Autofiction, que nos sorprendió en 2022, la banda ha tocado ante audiencias enormes, lo que influyó en su nuevo álbum. “Es realmente emocionante estar en esta banda. Parece que todavía estamos impulsando nuestra creatividad”, dice Brett sobre el nuevo álbum.

Toda esa pasión y vitalidad en el escenario encendieron el motor creativo de Antidepressants, y es que con 35 años de carrera es increíble la fuerza con la que suenan las nuevas rolas. De hecho, volvieron a trabajar con el productor Ed Buller, arquitecto de sus álbumes clásicos de los 90, desde su debut en 1993, para capturar esa esencia. El resultado es un Suede recargado, que suena ambicioso y atrevido como en sus inicios, con el criterio suficiente para hacer un disco sin skips.

Suede trae un sonido post-punk gótico con energía cruda del britpop

En el anuncio de lanzamiento del disco, Brett comentó: “Si ‘Autofiction’ fue nuestro disco punk, ‘Antidepressants’ es nuestro disco post-punk. Trata sobre las tensiones de la vida moderna, la paranoia, la ansiedad, la neurosis. El álbum se llama ‘Antidepressants’. Es música rota para gente rota”.

Y así es. Aquí Suede toma la crudeza punk-rock de su anterior entrega y la sumerge en atmósferas más oscuras y góticas, evocando la densidad melódica de aquel post-punk británico ochentero (hay guiños a The Cure, Siouxsie and the Banshees, Public Image Ltd.) mezclada con el dramatismo propio de Suede y la voz expresiva de Brett. No se pueden sacudir la energía del britpop, y los coros llegan a esas alturas de sus inicios.

Las guitarras de Richard Oakes rugen con distorsión controlada y ligeros reverbs, el bajo de Mat Osman y la batería de Simon Gilbert construyen rolas rampantes dignas de arenas, y los teclados de Neil Codling son el marco en el que pasan las rolas.

La producción de Ed Buller equilibra bien un disco de estudio con una sensación de descontrol. Por momentos se cuelan feedbacks, ruidos y capas de sonido que amplifican la intensidad. El arranque de “Disintegrate”, por ejemplo, tiene un sonido de algún dispositivo bluetooth, un guiño sonoro que anticipa el tema de la incomunicación moderna.

Paranoia y desconexión: la temática y el arte del disco

Fiel al título irónico, Antidepressants no es un disco alegre sino una exploración catártica de la oscuridad emocional. Anderson centra sus letras en las tensiones de la vida moderna: paranoia, ansiedad, neurosis y desconexión social.

En lugar de brindar consuelo fácil, las canciones presentan algo que se resume en un tema a mitad del disco: “música rota para gente rota”, enfrentando la desesperación con honestidad brutal pero buscando la belleza en todo el relajo que es vivir hoy en día.

El tono es como una terapia de choque para enfrentar la realidad y nuestros sentimientos. Incluso en sus momentos más melancólicos, el disco tiene una energía combativa, una desesperación eufórica que late bajo la superficie gótica. Un detalle curioso es la portada del álbum, donde Brett Anderson recrea una fotografía de 1962 del artista Francis Bacon.

Esta imagen, perturbadora y artística a la vez, encapsula perfectamente la propuesta de Antidepressants: la banda reconoce la angustia pero la transforma como objeto de inspiración para una obra dramática.

Un disco tan redondo que es difícil destacar rolas

Antidepressants es un discazo de homenaje al post-punk con coros inmensos y letras que se quedaron en nuestra cabeza, y es definitivamente un disco que de principio a fin tiene calidad. Desde “Disintegrate”, una abridora potente pero con el tono introspectivo y potente del disco, Sobre un riff aguerrido y un ritmo implacable, Brett Anderson lanza líneas casi habladas con furia contenida, en una suerte de manifiesto existencial: es una apertura intensa que recuerda la energía de “She Still Leads Me On” (abridora de Autofiction), pero aquí la mirada es más interna y desesperada.

Suede nos regala un track pegajoso con “Dancing With The Europeans”, una canción uptempo y ambiente épico, es un highlight inmediato, se sienta más ligera que el resto de las letras.

“Trance State” también sobresale, construida sobre una base hipnótica, la letra disecciona el desmoronamiento personal y la verdad que aflora en un punto bajo. Como casi todo el disco, es desastroso pero catártico a la vez.

“Broken Music for Broken People” tiene una letra agridulce y una intensidad dramática: es como un himno para los corazones rotos, donde Brett nos anima a seguir entre el caos y la tristeza.

“The Sound and the Summer” es adrenalina pura en Antidepressants. Las guitarras del inicio son una locura, y podríamos tenerlas en loop por un buen rato. Es una rola liberadora que se siente como un respiro bailable una sensación de libertad y euforia que se lee desde el título.

Suede y el fan service: rolas extra en versiones físicas y su gira actual

Antidepressants es un disco sólido que tiene tracks extras que por ahora solo se encuentran en la versión física depuse del disco. En un gran fan service, la tienda de Suede tiene de todo para este álbum y la edición deluxe de Antidepressants incluye algunos temas extra (como “Dirty Looks”, “Sharpening Knives” y “Overload”) para los fanáticos completistas.

La banda está de gira por Reino Unido, y su última fecha de este año es en Corea del Sur a finales de mes. ¿Será que los veamos pronto por acá con este discazo?