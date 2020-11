Suspect208: ¡Los hijos de Slash, Scott Weiland y Robert Trujillo armaron una banda!

Por ahí dicen que el talento viene de familia, y aunque hay ocasiones en que no siempre se cumple esta máxima, por lo regular hay quienes se encargan de demostrar que esto es completamente cierto. Este 2020 nos trae un montón de sorpresas y entre ellas tenemos la que estamos por contarles, pues los hijos de tres musicazos, Scott Weiland, Slash y Robert Trujillo se juntaron para formar una nueva banda que rockea duro y sabroso.

El nombre de esta banda es Suspect208 y cuenta con London Hudson de 18 años en la batería, Tye Trujillo de 16 años como bajista y Noah Weiland de 20 años como vocalista –así como su padre–. A ellos se les sumó el guitarrista Niko Tsangaris, que también forma parte del grupo Classless Act junto a Hudson, y al parecer vienen con todo para dejarnos claro que que así como sus papás, ellos también quieren dejar huella.

Los hijos de Slash, Robert y Scott se rifan con su propia banda

La banda de los retoños de Slash, Robert Trujillo y Scott Weiland tienen una propuesta muy interesante y acaban de lanzar su primer sencillo, “Long Awaited”. Y para ser honestos, tiene más de Stone Temple Pilots que de Guns N’ Roses o Metallica, porque además de unos buenos guitarrazos combinados con la potente base rítmica de Tye y London, la entrega de Noah y su forma de cantar inevitablemente nos recuerda a su padre.

Suspect208 ofrece un sonido original hard rock con elementos psicodélicos y de metal alternativo, que estamos seguros que a muchos les volará la cabeza. Y aunque Noah y London son muy buenos en lo que hacen, este es su debut profesionalmente, pero no para Tye, quien ha dado conciertos con unos bandotas. Solo para refrescarles la memoria, este joven tocó el bajo con Korn en una serie de shows y también actuó con Suicidal Tendencies, la vieja banda de Robert Trujillo.

La inspiración llegó gracias a sus padres

De acuerdo con Consequence of Sound, el amor por la música de los hijos de el guitarrista de Guns N’ Roses y Stone Temple Pilots nació cuando los vieron juntos sobre un escenario. Como recordarán, Slash y Scott Weiland formaron una superbanda, Velvet Revolver junto a Duff McKagan y Matt Sorum. Fue aquí donde London y Noah se dieron cuenta de que querían dedicarse a esto, tocar noche tras noche enfrente de miles de personas.

En una entrevista de 2018, London Hudson recordó haber visto por primera vez a su padre Slash tocar con el supergrupo: “Ver a tanta gente en los espectáculos de (Velvet Revolver) fue una locura, y cómo todos adoraban (a la banda)”. Pero gracias a los Guns se convenció a tomar la batería en serio: “Luego de ir a la última gira de GN’R, y ver a toda esa gente que todavía le gusta escuchar cosas mucho más viejas, es cuando realmente encajó todo”.

Por ahora no han revelado si tienen en mente lanzar más rolas o de plano grabar un disco, pero es agradable saber que los hijos de estos grandes rockeros no solo quieren seguir el ejemplo de sus padres, sino que también quieren tomar un camino propio. Mejor no les contamos más, escuchen a continuacón “Long Waited”, el debut de Suspect208: