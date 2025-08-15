Lo que necesitas saber: El más reciente album de Swedish House Mafia fue el 'paradise Again' de 2023.

Ya no habrá corridas de toros en La México… pero podría convertirse en nuevo punto de shows en la CDMX. ¿Les late? Pues a ver cómo se pone con el regreso de Swedish House Mafia.

Swedish House Mafia/Foto: Getty Images

¿Cuándo se presentará el trío sueco?

Para regocijo de la legión de fans que tiene en nuestro país el supergrupo sueco, Ocesa confirmó que éste se presentará en la Plaza de Toros México.

De acuerdo con Ocesa, Swedish House Mafia se presentará en donde antes se gritaba “¡ole!” el próximo 31 de octubre. Ya mero.

Swedish House Mafia en México / Imagen: OCESA

Venta de boletos para Swedish House Mafia

El trío sueco formado por Axwell, Sebastian Ingrosso y Steve Angello tocó en nuestro país en 2023, en la explanada del Estadio Azteca, promocionando el que, en ese entonces, era su más reciente material: Paradise Again.

Swedish House Mafia tocando en Dubai en 2023/Foto: Getty Images

Este 2025, Swedish House Mafia vuelve a nuestro país sin nueva música… pero igual será una fiestota, ¿si o no, raza?

Los boletos para Swedish House Mafia estarán en preventa dos días: 20 y 21 de agosto. Un día después de esto, o sea, el 22, van para el público en general.