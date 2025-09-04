Lo que necesitas saber: En la portada de 'Deadbeat' podemos ver a Kevin Parker junto a su pequeña hija, Peach.

¡Tenemos buenas noticias! La espera terminó y después de 5 años de ausencia, Kevin Parker regresa con el nuevo álbum de Tame Impala llamado ‘Deadbeat’, se estrenará oficialmente en octubre del 2025.

Aunque ya podemos escuchar su primer sencillo titulado ‘Losers’. La última vez que tuvimos música nueva fue en el 2020, con el lanzamiento de ‘The Slow Rush’.

Tenemos nuevo disco de Tame Impala / Captura de pantalla

¿Cuándo se estrena el nuevo álbum de Tame Impala?

‘Deadbeat‘, el quinto álbum de Tame Impala, se estrena el 17 de octubre del 2025 en plataformas digitales y tiendas físicas. Sin embargo, ya podemos darnos una idea de los que nos espera con ‘Losers’, canción que se estrenó el 3 de septiembre, acá se las dejamos.

Aunque no es el único adelantó que nos ha regalado Tame Impala, también tenemos ‘End of summer’. Y al parecer el recibimiento de ‘Deadbeat‘ será bueno, pues al menos los comentarios del video, varios fans han caído rendidos con el nuevo sonido del álbum.

Eso no es todo, mientras algunos artistas tienen miedo a probar sonidos nuevos, a Tame le aplauden justamente la intención de buscar sonidos nuevos y tener propuestas innovadoras.

Tracklist:

My Old Ways

No Reply

Dracula

Loser

Oblivion

Not My World

Piece Of Heaven

Obsolete

End Of Summer

See You On Monday

Afterthought

Ethereal Connection

En la portada de ‘Deadbeat’ podemos ver a Kevin Parker junto a su pequeña hija, Peach. Así que podemos esperar un álbum muy especial e intimo desde esa elección de fotografía.

Aún no sabemos si este nuevo álbum también nos traerá gira, pero lo que sí sabemos es que ya pueden preordenar la merch oficial de ‘Deadbeat‘. Les dejamos el link por si animan a darse un gustito, aunque primero deben registrarse. Hay un vinilo, un CD, tote bag y claro, una playera.

Ahora solo queda esperar al 17 de octubre para escuchar el resto de canciones y conocer la opinión de los fans, aquellos responsables convertir un álbum en éxito o fracaso.