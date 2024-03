Lo que necesitas saber: Singapur es el último país de Asia que forma parte de la gira de Taylor Swift este 2024. En Filipinas también la querían y se enojaron porque los bateó

Pocas personas pueden ocasionar un conflicto político entre dos países sin ser eso, políticos. Taylor Swift es una de esas personas, porque sí, la cantante anda causando que dos países se peleen por ella.

Jajajaja así mero, así como Tay Tay ocasiona que fans y no fans de la NFL se digan de todo, ahora escaló eso y está provocando que dos países se manden reclamos que parecerían más ligados a la política que a la música.

Taylor Swift en Singapur / Foto: Getty

Taylor Swift anda en Singapur como parte de su The Eras Tour

Pues sí, resulta que Taylor Swift sigue con su The Eras Tour ahora en Singapur. La cantante pactó dar seis conciertos en total en el National Stadium, ubicado en la capital de ese país.

El tema es que no sólo acordó dar seis conciertos por allá, también pactó con el gobierno de Singapur un acuerdo de exclusividad. Taylor Swift se comprometió a no dar más conciertos de su gira en Asia después de pasar por Singapur (recordemos que ya anduvo también en Japón, pues de ahí se fue para el Super Bowl).

Taylor Swift en Singapur / Foto: Getty

De acuerdo con las fechas publicadas en el sitio oficial de The Eras Tour, Taylor Swift continuará su gira sólo en países de Europa y Estados Unidos, pasando por ciudades como París, Estocolmo, Lisboa, Madrid, Lyon, Edimburgo, Liverpool, Cardiff, Londres, Dublín, Amsterdam, Milán, Zurich, Gelsenkirchen, Hamburgo, Múnich, Varsovia, Vienna, Toronto, Vancouver, Miami, Nueva Orlenas e Indianapolis.

¿Cómo para qué firmar exclusividad con un país? Simple, Singapur quiere ser el único destino al que las y los swifties asiáticos quieran viajar. Taylor Swift genera dinero no sólo por los boletos de sus conciertos, también el turismo y la venta de souvenirs es un negocio muy lucrativo (pregúntenle a la NFL si no nos creen).

Taylor Swift en Singapur / Foto: Getty

El conflicto político que Taylor Swfit podría desatar entre Singapur y Filipinas

Pues bien, ahora sí vamos con el des…astre que está provocando Taylor Swift. Resulta que un legislador de Filipinas criticó públicamente el acuerdo entre Tay Tay y el gobierno de Singapur.

Se trata de Joey Salceda, quien de acuerdo con TMZ, pidió al Ministerio de Asuntos Exteriores de su país que proteste por no poder llevar a Taylor Swift a su territorio por ese acuerdo.

Joey Salceda, legislador de Filipinas / Foto: Dindo Galvo Nabol (Facebook)

¿Qué le daría derecho a Filipinas de protestar algo así? Pues Salceda sostiene sus argumentos con base en la “amistad” que tienen ambas naciones. El legislador filipino considera el trato de exclusividad entre Singapur y Taylor Swift como una traición (de plano) para Filipinas.

Y Filipinas no es el único país en desacuerdo

Cabe mencionar que Filipinas podría no ser el único país con el que Singapur tenga problemas “por culpa” de Taylor Swift. Srettha Thavisin, primer Ministro de Tailandia, confirmó en entrevista con Sky News que la agencia detrás de The Eras Tour le explicó que la cantante no irá a Tailandia por ese mismo acuerdo de exclusividad.

No habló de entrar en temas diplomáticos, pero si lo de Filipinas toma más fuerza, en una de esas aprovechan el escándalo y tratan de sacar algo también, ¿no crees?

En fin, así la historia de cómo Taylor Swift podría provocar un pleito entre dos países. Cosas que sólo ella puede “presumir”.

