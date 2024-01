Lo que necesitas saber: La pareja ha tenido cinco meses bastante movidos en la NFL y la carrera musical de Tay-Tay

Taylor Swift y Travis Kelce tomaron por asalto la NFL y puede que a muchos aficionados no les guste para nada la idea de ver a la cantante en las transmisiones, pero no se negará que es un trancazo de dinero.

La NFL está en una búsqueda constante de nuevo público, porque su base de fanáticos ya es leal al futbol americano, entonces son esas pequeñas áreas de oportunidad a las que les saca todo el jugo.

El juego de Toy Story para los pequeños, el tema de Nick con los adolescentes y Taylor Swift con un sector poco explotado por la NFL… básicamente, la idea es generar más dinero en terreno que no deja tanto.

La pareja del momento en la NFL y el mundo – Foto: Getty Images

Travis Kelce y Taylor Swift, la historia de amor más redituable

Mucho se ha hablado sobre la relación entre Travis Kelce y Taylor Swift. Que si es un invento para ayudar a Joe Biden, que si es para promocionar a la NFL y miles de teorías conspirativas.

Al ser dos figuras públicas en mundos tan diferentes, la exposición sería en niveles nunca antes vistos y monetariamente hablando es un negociazo para la NFL.

No es una cantidad menor, porque de acuerdo con Apex Marketing Groups, Tay-Tay le ha dejado a la NFL unos 331.5 millones de dólares (5 mil 705 millones 579 mil 100 pesotes) listos para hacer sonar la caja registradora.

Tay-Tay en el estadio de NFL – Foto: Getty Images

Con la salvajada de dinero, es más que obvio que la NFL ame a Taylor Swift y todo lo que representa su llegada a los estadios o sus visitas a los emparrillados.

“Cualquier mención o fotografía visual de Taylor vinculada a los Chiefs o la NFL vale. Si hay una foto de ella en la suite durante el partido de los Chiefs con una camiseta de los Chiefs, eso también es un éxito“, escribió Eric Smallwood, presidente de Apex Marketing Group.

En época de Super Bowl y cuando los boletos están en su pico más alto de precio, la NFL no dejará de pasar esta oportunidad de poner a Taylor Swift en sus transmisiones.

Taylor Swift en su primer juego de los Chiefs – Foto: Getty Images

Otros números de la ecuación Travis Kelce y Taylor Swift

Se sabe que la NFL está encantada con el dinero que está dejando Tay-Tay, pero el impacto de esta relación va mucho más allá de los morlacos que puede generar.

De los 51 estados de la unión americana, Travis Kelce es el hombre más buscado en 31 de ellos (de acuerdo con Betting Sides), más del 50% y la gran mayoría de Swifties son responsables de que el ala cerrada llegue a esas cifras.

Hace unos cuantos meses atrás, el nombre Travis Kelce se colocó como el mayor vendedor de playeras en la NFL con un aumento del 400% en septiembre, mes en el que Taylor Swift visitó Arrowhead.

¿Negocio redondo? Claro que sí, puede caer mal o no ver a Taylor Swift en el Super Bowl, pero mientras a la NFL le genere mucho dinero como hasta ahora, no tendrá reparo en seguir haciéndolo y no los culpamos por ello.

El ala cerrada de los Chiefs – Foto: Getty Images

