Saquen la carnita asada: ¡Te regalamos boletos para que te lances a Tecate Pa’l Norte 2022!

No cabe duda de que el 2022 será espectacular para todos los amantes de la música. No solo lo decimos porque un montón de bandas y artistas que nos encantan publicarán discos en los próximos meses, también porque muchos de ellos están anunciando conciertos y fechas en festivales por todo el mundo. Por supuesto que en ese tema, México no se queda atrás –en particular Monterrey–, ya que estamos a nada del regreso de Tecate Pa’l Norte y eso que por supuesto nos tiene muy emocionados.

Como recordarán, en 2021 el festival más ascendente volvió y por la puerta grande con una edición alucinante donde tuvimos chance de checar en vivo a Foo Fighters, Tame Impala, The Whitest Boy Alive, Foster The People y muchos más (POR ACÁ les contamos qué tal estuvieron sus presentaciones). Sin embargo, este 2022 regresaremos al Parque Fundidora de la tierra de la carnita asada para festejar con todo los 10 años de este espacio tan importante para la música de nuestro país.

Tecate Pa’l Norte regresa este 2022 para festejar su décimo aniversario

Y vaya que los organizadores tirarán la casa por la ventana para celebrar con bombo y platillo el décimo aniversario de Tecate Pa’l Norte. Para que se den una idea, el lineup de este año tiene grandes nombres internacionales como The Strokes, The Libertines, Maroon 5, Martin Garrix, Parcels, Molchat Doma, Simple Plan, Papa Roach y Caribou (solo por mencionar algunos), pero también incluyeron a actos importantes de la música en nuestro idioma del tamaño de C. Tangana, Fobia, Hombres G y Los Fabulosos Cadillacs.

Aunque también ‘las letras chiquitas’ del cartel son increíbles, porque por ahí contaremos con las presentaciones de Channel Tres, 100 Gecs, Siddhartha, Camilo Séptimo, Snow Tha Product, Nicki Nickole, Francisca Valenzuela, Gepe, Porter, Love of Lesbian y muchísimos más. La verdad es que como cada año, hay artistas y propuestas para todos los gustos, y solamente estamos contando los días para regresar a tierra de las carnita asada y pasar un fin de semana de música y buena vibra.

¿Se quieren lanzar a este festivalazo?

Sabemos que por acá en Sopitas.com, tenemos a un montón de lectores que tienen ganas de lanzarse a Tecate Pa’l Norte 2022 pero a estas alturas todavía no tienen boletos. Pero no se preocupen, que acá nos rifaremos regalándoles entradas para que le caigan al Parque Fundidora este 1 y 2 de abril, y disfruten de este cartelazo espectacular. Lo único que deben hacer es entrarle a una dinámica bastante facilita para que puedan participar, ¿están listos? Ahí les va cómo estará la cosa.

1. Sigue todas las redes sociales de Sopitas (Twitter, Facebook e Instagram) y a SopitasFM (Twitter, Facebook e Instagram). Paso indispensable.

2. Comparte esta nota en tu cuenta de Twitter y di que participas en la dinámica de la boletiza para Tecate Pa’l Norte 2022, acompañado del hashtag #PalNorte2022XSopitas. Muy importante: deben tener su perfil público para que podamos checar su tuit.

3. Contesta las siguientes preguntas:

¿Quién apareció en la Music Session #49 de Bizarrap?

¿Con qué artista mexicana ha colaborado Sen Senra?

¿En qué año empezó a hacer eco la amistad de Pete Doherty y Amy Winehouse?

Menciona uno de los actos femeninos que consideramos imperdibles en esta edición de Tecate Pa’l Norte

4. Por último, en ESTE enlace pon el link de tu tuit y las respuestas de las preguntas previas. Pero también tendrás que anotar tu nombre completo, correo electrónico y teléfono celular para que podamos contactarte.

OJO, si quieren responder antes que nadie, por acá les dejamos algunas pistas: Bizarrap, Sen Senra, Pete Doherty y Amy Winehouse, actos femeninos.

¡Y listo! Eso es todo lo que debes hacer para participar por los boletos de Tecate Pa’l Norte 2022. Solo nos queda desearles buena suerte y ¡nos vemos en el Parque Fundidora!

IMPORTANTE

– Esta dinámica es para mayores de edad.

– Para participar, hay que haber dado like a todas las redes de Sopitas (Twitter, Facebook e Instagram) y a SopitasFM (Twitter, Facebook e Instagram).

– Las primeras personas que cumplan con los pasos correctamente, serán las o los ganadores.

– Además de notificar vía mail a los ganadores, pondremos sus nombres en esta nota.

– La dinámica comienza este martes 29 de marzo y termina el miércoles 30 de mazo a las 11 de la mañana.

– Las o los ganadores serán notificados el miércoles 30 en el transcurso del día.

– Considera que las o los ganadores tendrán que pasar por su boleto a la dirección de Monterrey, NL, que proporcionaremos en un horario de:

Jueves 31 de marzo de 9:00 am a 2:00 pm y de 3:00 pm a 7:00 pm

Viernes 1 de abril de 9:00 am a 2:00 pm

– No se hacen envíos.

– Nos reservamos el derecho de no considerar participantes por prácticas sospechosas o maliciosas.

Estos son los ganadores que se lanzarán a Tecate Pa’l Norte 2022

Leticia Gonzalez Perez

Francisco Trejo Ramirez

Iyara de la Paz Luna Díaz

Karen Alejandra Granados Alanis

bryan salef razon flores

Ana Karen Rodriguez Dominguez

Carlos Alberto del Ángel González

Gerardo Alejandro Núñez Oviedo

Mayela Mariana Delgado Cabrera

Patricia Viridiana Delgado Rodríguez