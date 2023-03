El primer disco de The 1975 se lanzó en el 2013. Desde entonces, Matty Healy y compañía se han convertido en una de las bandas británicas más populares del mundo. Y más allá de la música como tal, de The 1975 hay muchas anécdotas y datos curiosos que vale la pena repasar (sobre todo para los meros fans de hueso colorado).

Matty Healy de The 1975. Foto: Getty

Recordemos a The 1975 y 5 datos curiosos sobre ellos

El cantante Usher saludó a Matty Healy pensando que era… Skrillex

Sí, aunque no lo crean, Matty Healy fue confundido con Skrillex, y fue el mismísimo Usher quien dio el tropezón en este caso. Según cuenta el vocalista de The 1975, esto sucedió en una edición del festival South By Southwest, en lo que era una de las primeras visitas del grupo británico a Estados Unidos.

La cosa estuvo así: como Matty traía lentes y un corte de cabello rapado a los lados, Usher se le acercó y lo saludó, aunque realmente nunca habían tenido contacto. Luego, según lo que cuenta Healy, el reconocido cantante de R&B solo hizo una expresión de extrañeza cuando se dio cuenta de su equivocación, balbuceó un poco y se fue. Qué incómodo pero curioso dato, ¿no?

Usher y Skrillex en un Lollapalooza. Foto: vía Facebook de Usher.

The 1975 y el dato curioso de que “The Sound” pudo ser una canción de One Direction

“The Sound” es sin duda una de las rolas más icónicas de The 1975, pero su destino pudo ser diferente. Matty Healy, en una entrevista que les mostraremos más abajito, nos contó que en algún momento fue a una sesión de estudio con One Direction y tocó para ellos esta canción.

Matty dice que esta era la composición más pop que había hecho hasta ese momento, y menciona que a ellos les había gustado la canción. Sin embargo, Healy decidió al final que no les daría “The Sound” para el disco Four.

¿Por qué? Bueno, la respuesta es que One Direction agregó a su disco una canción llamada “Change Your Ticket”, la cual Matty considera que es muy parecida a “Girls”, otra de las canciones muy topadas de su banda. Entonces, el vocalista no quería ser parte de algo así… Ahí otros dato curioso de The 1975 bastante interesante.

La canción y el video de “Robbers” están inspirados en la película ‘True Romance’

“Robbers” no solo se ha convertido en una de las rolas más icónicas de The 1975, sino que hasta la podríamos catalogar como una de las canciones del la escena indie/alternativa más emblemáticas de los últimos años. Y mucho de ello tiene que ver con su peculiar temática.

Como recordarán, el videoclip de la rola nos muestra a una pareja de bandidos, algo así como unos Bonnie y Clyde aesthetic, que van por ahí asaltando cualquier lugar que se les ponga enfrente. Pues bien, ese concepto de los amantes complicados, trágicos y delincuentes está inspirado en la película True Romance, dirigida por Tony Scott con guión de Quentin Tarantino.

De hecho, en otro dato curioso sobre The 1975, el video de la canción tiene referencias muy claras de la película, como una escena donde se aprecian mensajes escritos en servilletas. “Me obsesioné mucho con la idea detrás del personaje de Patricia Arquette en True Romance cuando tenía unos dieciocho años…”, dijo Matty Healy a la revista Clash.

Comparativa de las escenas de las servilletas en ‘True Romance’ y el video de “Robbers”. Foto: Especial.

El vocalista original de The 1975 toca en otra banda británica reconocida

Los más fans posiblemente ya lo sepan, pero para quienes no, Matty Healy en realidad no iba a ser el vocalista de The 1975. Él iba a ser el baterista. Como contó en una entrevista con GQ, él y el guitarrista Adam Hann se conocieron gracias a que este último tenía una novia que era conocida de Matty.

Cuando hablaron de formar una banda, encontraron a un chico llamado Elliot Williams, a quien reclutaron como vocalista. El asunto no se dio y finalmente, Matty terminó por hacerse vocalista. Luego, encontraron al baterista George Daniel.

¿Y qué pasó con Elliot? Bueno, este chico que no quiso quedarse como vocalista de The 1975, se unió a otra banda británica que también se estaba formando por ahí de inicios de los 2000: Editors, donde es tecladista.

Tom Smith y Elliott Williams de Editors, juntos. Foto: Getty

El dato curioso sobre los diferentes nombres que tuvo The 1975 antes de, bueno, ese

Como muchas bandas que buscan su identidad, The 1975 pasó por varios cambios de nombre antes de encontrar ese que los identifica. Como menciona la NME, el proyecto se llamó en algún momento Me and You Versus Them, Forever Enjoying Sex, Talkhouse, The Slowdown, Bigsleep, entre otros.

Sin embargo, el nombre anterior más conocido entre los fans es Drive Like I Do, con el que Matty y compañía experimentaban en el estilo emo-pop. De hecho, como otro dato curioso más de The 1975, se dice que algunas rolas como “Robbers” se escribieron en la época en que la banda era DLID.

Y ya que te contamos un poco sobre The 1975 y estos datos curiosos, aquí abajo te dejamos la dinámica de ‘cierto o falso’ que hicimos con Matty Healy, donde nos cuenta más sobre esas anécdotas con Usher, One Direction y más.