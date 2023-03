The Black Crowes demostraron por qué son unas leyendas en el Vive Latino 2023

Después de que tocaron los Red Hot Chili Peppers en el escenario principal, aún teníamos ganas de más y encontramos la sede perfecta en el concierto de The Black Crowes en el Escena Indio del Vive Latino 2023.

La banda de Georgia es legendaria y pudimos ver por qué, pues cuando los Robinson y compañía comenzaron su show, la noche se sentía fría en el Vive Latino. Sin embargo, este dúo nos prendió e hizo que olvidáramos todos.

Increíble la ejecución de The Black Crowes

No decimos a la ligera que The Black Crowes sonaron perfecto, ya que sumaron a todas sus rolas a dos coristas y también, le metieron arreglos en el teclado con sonidos de piano y hasta un órgano sencillo pero potente.

Su mezcla particular de rock, folk y hasta soul de The Black Crowes, lució en rolas como “Thorn In My Pride” o “Thin N’ Thin”, y también le entran a extender las rolas y tener puentes precisos y variados.Y sí, evidentemente el centro es Chris Robinson, con una voz espléndida que también usa como instrumento con frases y gritos en todas las rolas.

Foto: Lililana Estrada

The Black Crowes le metiron movimiento a su show para reanimar al público

No les vamos a mentir, ya para The Black Crowes estábamos bastante cansados, con dos días de Vive Latino de recorrido. La banda de Georgia lo sabía y salió a transmitirnos baile y energía, con lo que de inmediato conectamos.

Cómo nos reanimaron con su energía, The Black Crowes a base de coros que elevaron en vivo más que en sus versiones de estudio. Con un fondo visual sencillo, nos hicieron sentir dentro de una mansión propiedad de la banda, y vaya que estábamos inmersos en su mundo.

Y es que la pila que tiene Chris Robinson como un frontman enorme que no se guarda nada, pue es la pieza clave de The Black Crowes. En el cover a Otis Redding de “Hard to Handle”, mostró cómo es no poder detenerse ni a tomar aire en el escenario, lo que la gente respondió con baile y canto.

Foto: Liliana Estrada

The Black Crowes metieron el género ideal para el momento del fin de semana

El único cambio que deseamos es haber visto a The Black Crowes antes de los Red Hot Chili Peppers. Como en ediciones anteriores del Vive Latino, un combo así hubiera sido muy grato.

Cómo Tame Impala antes de Blur o Queens of the Stone Age antes de Gorillaz, creemos que hubiera sido muy compatible la música de The Black Crowes con los Chili Peppers, pues dos bandas estadounidenses tocaron en el Vive.

Con un excelente equilibrio entre rolas rápidas y momentos más tranquilos, The Black Crowes tiene perfectamente calculado su set. No podríamos esperar menos de una banda que toca desde 1984.

Foto: Liliana Estrada

Contrastes cómo la épica “Remedy” frente a la cursi “She Talks to Angels” comprobaron la versatilidad de The Black Crowes, pero todos los sentimientos que quisieron transmitir lo hicieron de maravilla.

“She Talks to Angels”, dedicada a la corista Leslie que cumplió años este 19 de marzo fue un momento súper romántico en el que The Black Crowes mostró cómo se interpreta en vivo una balada potente.

La gente con todo y el frío, no dejó de moverse y quizás la más coreada fue “Hard to Handle”, para la que Chris brincó y bailó a más no poder. Lo de The Black Crowes en el Escena Indio fue un concierto de rock clásico siguiendo el manual paso a paso, y necesitábamos eso ya hacia el final del Vive Latino 2023, en una fría noche de segundo día de actividades.