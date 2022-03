The Drums nos dio una noche llena de nostalgia y baile para celebrar los 10 años del ‘Portamento’

Existen discos que se vuelven tan importantes y significativos en la vida de uno que el volverlos a oír se convierte en una especie de máquina del tiempo. Una que nos hace recordar esos momentos donde uno “era feliz y no lo sabíamos”, como dirían por ahí. Sin duda, para muchos y muchas el ‘Portamento’ de The Drums entra en esa lista.

El proyecto comandado por Jonny Pierce regresó a la CDMX para celebrar la década de este disco que se volvió emblemático en la carrera del músico neoyorquino. Y como era de esperarse, cientos de fans nos dimos cita en el Pepsi Center de la CDMX para recordar y festejar a esta joya musical.

The Drums interpretó el ‘Portamento’ a poco más de 10 años de su lanzamiento

Los encargados de abrir la noche fueron los chicos de Los Blenders –a quienes vimos en el Vive Latino hace unos días–, quienes con su surf rock comenzaron a animar a la gente que poco a poco comenzaba a llenar el Pepsi Center que desde fuera no presentaba tanto movimiento como antes de la pandemia.

Cerca de las 9:30 de la noche los fans comenzaban a gritar a pedir la presencia de Jonny sobre el escenario. Al mismo tiempo comenzó a escucharse una narración por parte del mismo Pierce mientras en la parte de atrás bajaba una lona con el nombre del disco al que esa noche le rendiríamos homenaje.

De fondo sonó la intro de “Searching For Heaven” con la cual la banda de acompañamiento salió a tomar sus posiciones. De un momento a otro y después de minutos de gritos, Jonny Pierce finalmente apareció vestido con un traje negro y guantes azules para dar inicio al show al ritmo de “Book Of Revelation”.

Quienes ya hemos visto a The Drums anteriormente sabemos que si algo caracteriza al vocalista de la banda es su peculiar estilo al bailar sobre el escenario y esta noche no fue la excepción. Jonny Pierce parecía estar en su propia sintonía y verlo así era suficiente para animarse a bailar y unirse a su mundo.

El baile y la nostalgia fueron la combinación perfecta en el show de Jonny Pierce

De principio a fin, el ‘Portamento’ sonó en el Pepsi Center de la CDMX. Canciones como “Days”, “What You Were”, la ya conocida “Money”, “I Don’t Know How To Love”, y “I Need A Doctor” fueron algunas de las rolas que ambientaron la noche a pesar de que el sonido del lugar no fue el mejor de todos.

Tanto en el publico como en las gradas podías ver a la gente bailando y celebrando uno de los discos que marcaron una etapa de nuestra vida hace 10 años y que ayudaron a The Drums a consolidarse como una de nuestras bandas favoritas. Tanto que una década después no importa cuántas veces Jonny visite México, nosotros siempre estaremos ahí para verlo hacer lo que mejor sabe.

Antes de interpretar la última canción del disco y dar paso al encore, Jonny Pierce (quien al principio sólo se limitaba a decir que amaba mucho a México), con una voz medio entrecortada, dijo que el escribir y hacer música no es tan fácil como parece, sin embargo, tener públicos como el nuestro es lo que hace que todo el esfuerzo valga la pena.

La atmósfera sentimental que se creó fue perfecta para darle paso a “How It Ended”, que sonó mientras muchos nos tirábamos a la ya conocida “hora sad” y cantamos dicha rola a todo pulmón, o nos dedicábamos a echar un trago grande de chela y brincar como si no hubiera un mañana. Al final si todos coincidimos en algo fue en la euforia que nos produjo ese momento.

Levante la mano quien derramó la lagrimita con “How It Ended” de @thedrumsforever 😭 pic.twitter.com/plRBB4ocxM — SopitasFM (@sopitasfm) March 24, 2022

Aunque también sonaron otros hits de The Drums que tienen un lugar en nuestro corazón

Después de terminar de tocar el ‘Portamento’, Jonny y compañía desaparecieron del escenario para regresar minutos después al ritmo de la esperada “Meet Me In Mexico”, canción que The Drums hizo en el 2017 para ayudar a recaudar fondos a las víctimas del 19S y demostrando que el amor de Jonny por México se lo sabemos pagar con la misma moneda.

Al final de la noche sonaron “Heart Basel”, la también famosa “Best Friend” perteneciente a su álbum debut y con la que se armó la brincadera, así como “Let’s Go Surfing” que se encargó de cerrar una noche llena de nostalgia, alegría y mucho baile. Algo que agradecemos después de meses sin música en vivo.

Dicen que el tiempo cambia muchas cosas y no dudamos de eso. Sin embargo, The Drums nos demostró que ‘Portamento’ podría ser una excepción a esa regla, pues después de varios años es increíble el ver cómo el disco sigue tan metido en nuestro corazón y aún nos provoca esos sentimientos y emociones que hace una década marcaron nuestra vida de alguna manera.

Setlist

1.- Book Of Revelation

2.- Days

3.- What You Were

4.- Money

5.- Hard to Love

6.- I Don’t Know How to Love

7.- Searching for Heaven

8.- Please Don’t Leave

9.- If He Likes It Let Him Do It

10.- I Need a Doctor

11.- In the Cold

12.- How It Ended

13.- Meet Me In Mexico

14.- Heart Basel

15.- Best Friend

16.- Let’s Go Surfing