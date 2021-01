The Flaming Lips dieron sus primeros conciertos en vivo dentro de burbujas de plástico

Desde que la pandemia del coronavirus obligó a cancelar y posponer un montón de festivales y conciertos en todo el mundo, han surgido varias opciones para intentar vivir esta experiencia única evitando cualquier tipo de contagio. Sí, aparecieron los shows en línea y con sana distancia pero siendo muy honestos, no era lo mismo; aún así, hubo otra clase de propuestas muy interesantes como la que nos presentó The Flaming Lips hace algunos meses.

Fue a inicios de junio de 2020 cuando Wayne Coyne y compañía se presentaron en el programa de Stephen Colbert para tocar en vivo dentro de burbujas de plástico, así como su frontman lo hace en cada concierto. Sin embargo, ellos no fueron los únicos que usaron este peculiar objeto para mantenerse alejados y seguros de los demás, pues hubo público mientras sonaba “Race For The Price” y ellos también le entraron a estas cápsulas.

The Flaming Lips y su gran idea para conciertos en plena pandemia

Desde entonces, The Flaming Lips consideraron armar shows con estas burbujas e hicieron una pequeña prueba en octubre del año pasado, presentándose en el Criterion Theater de la ciudad natal de la banda, Oklahoma City frente a algunos asistentes. En aquel momento únicamente tocaron dos canciones, “Brother Eye” y “Assasins of Youth” de su más reciente material discográfico, American Head.

El experimento fue todo un éxito, es por eso que el grupo agendó un par de shows para finales de diciembre de 2020 en el mismo lugar y ciudad. Pero como suele pasar con el bendito coronavirus y de acuerdo con Billboard, los planes tuvieron que cambiar a partir de un aumento de casos de la enfermedad en dicha población, aumentando un poco el nerviosismo por todo lo que podría pasar en dichos toquines.

La banda por fin dio sus primeros conciertos en vivo bajo este concepto

Sin embargo, el pasado 22 y 23 de enero de 2021, The Flaming Lips por fin pudieron armar esta serie de conciertos llamados Space Bubble. En el lugar, además de mantener las medidas de sana distancia y el uso de cubrebocas en todo momento, en un esfuerzo creativo por crear una atmósfera segura, pusieron a disposición de los asistentes 100 cápsulas transparentes inflables para que se pusieran de pie mientras veían a la banda actuar en el escenario.

En cada burbuja cabían hasta tres personas, y además de los miembros del público, tanto Coyne como los demás miembros de la banda estaban encerrados en sus propias burbujas de plástico durante los shows, así que nunca hubo contacto entre ellos. El frontman salió sosteniendo un globo con letras plateadas brillantes que dice “F*CK YOU COVID19” y por supuesto que esa frase representa lo que el mundo siente sobre este virus.

Durante cada fecha, los Flaming Lips tocaron 13 rolas de toda su discografía en cada fecha y por supuesto que ante un evento tan peculiar, muchos de los asistentes grabaron su experiencia en este show inédito. La banda demostró que sí se pueden hacer presentaciones hechas y derechas dentro de estas burbujas de plástico, pero la pregunta del millón es: ¿le entrarían a ir a un concierto de este tipo y pagar por verlo desde una cápsula?

A continuación les dejamos un pequeño video con todo lo que vivió un fan de Wayne Coyne y compañía en la primera de estas presentaciones únicas.