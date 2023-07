The Kills regresan después de cinco años con dos poderosas rolas

Lo que necesitas saber: Luego de casi cinco años desde el lanzamiento de su más reciente disco, The Kills están de vuelta con dos nuevas rolas, "New York" y "LA Hex", donde exploran sonidos distorsionados y bases electrónicas oscuras. Además, estrenaron los videos de estas canciones, donde nos cuentan un par de historias fascinantes.

A lo largo del 2023, hemos visto el regreso inesperado de varias bandas y artistas que llevaban un buen rato sin hacer ruido. Tenemos muchos ejemplos de esto, hasta para aventar para arriba. Sin embargo, estamos especialmente emocionados porque luego de un buen rato en silencio, The Kills regresa este año para hacer un montón de ruido alucinante.

Como recordarán, fue en 2016 cuando la banda comandada por Alison Mosshart y Jamie Hince estrenaron su más reciente material discográfico, Ash & Ice. Para 2018 sacaron un cover a “List of Demands” de Saul Williams, pero desde entonces, los miembros de The Kills se pusieron a trabajar en sus distintos proyectos. Pero ahora, después de una larga espera, están de vuelta y en plan grande.

Desde 2018, Jamie Hince y Alison Mosshart no estrenaban música nueva como The Kills/Foto: Getty Images

The Kills están de vuelta después de cinco años con dos rolas nuevecitas

Resulta que este 25 de julio y para sorpresa de muchos, The Kills regresaron de la noche a la mañana. Para que se den una idea de cómo está la cosa, el dúo estadounidense volvió con dos rolas recién salidas del horno, las cuales forman parte de un sencillo doble y que nos recuerdan por qué extrañábamos tanto a este par.

La primera canción se llama “New York” y tiene una onda oscura que cautiva, pues el dúo combina guitarras llenas de distorsión de garage con trompetas y la voz de Alison Mosshart (que por cierto, suena brutal). El otro tema se llama “LA Hex” y aquí, los integrantes de The Kills le entran duro a la electrónica con una base rítmica donde las trompetas vuelven a tener protagonismo y que simplemente te va envolviendo conforme avanza.

The Kills regresaron para estrenar dos rolas: “New York” y “La Hex”/Foto: Getty Images

Por si esto no fuera suficiente, The Kills también estrenó los videos oficiales de este par de rolas, los cuales contaron con la dirección de Andrew Theodore Balasia, quien ha dirigido cortometrajes como In That Other Fantasy (Where We Lived Forever) y Souvenirs. Y vaya que se rifaron con la idea visual para estas canciones.

En el video de “New York” vemos a dos boxeadores agarrándose a trancazos en el ring, mientras Alison los alienta y Jamie aparece como referee. Por su parte, en el visual de “LA Hex” los miembros de The Kills se avientan un viaje bastante bizarro con algunos personajes un tanto extravagantes por las calles de Los Ángeles.

Hasta el momento, The Kills no ha revelado si estas canciones formarán parte de su siguiente álbum de estudio o simplemente las sacaron para alegrar a sus fans. Lo que sí tenemos claro es que esta bandota está de vuelto y eso es más que suficiente para alegrarnos. Pero bueno, dejen lo que andan haciendo y trépenle al volumen para checar los videos de “New York” y “LA Hex”.

Te puede interesar