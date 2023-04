Han pasado ya 20 años del genial Whip It On, el EP debut de The Raveonettes. Al momento de su lanzamiento, el disco nos llamó la atención por su sonido rock and roll, punk y noise inspirado en The Jesus and Mary Chain, The Ramones e, incluso, en bandas de los 60 como Jefferson Airplane.

Provenientes de Dinamarca, The Raveonettes se convirtió en una de las más destacadas del llamado post punk revival junto a Yeah Yeah Yeahs. A ellos les debemos en parte la estilización y popularización del sonido “antiguo” que pudimos escuchar después en Strange House de The Horrors, What a Pleasure de Beach Fossils y Salad Days de Mac DeMarco.

Foto: Getty Images

La música de The Raveonettes bien podría haber aparecido en la temporada tres de Twin Peaks junto a los también increíbles Chromatics y Sharon Van Etten. ¿Apoco no? Es sabido que la banda se inspira en películas de serie B, lo cual brinda una atmósfera muy particular a sus canciones: parece que provienen de alguno de aquellos shows de televisión que veían nuestros padres en su infancia.

En fin, a pesar de mantenerse como un acto pequeño a lo largo de los años, The Raveonettes nos marcó durante los años 00’s y nos regaló varias actuaciones importantes en la Ciudad de México (¿alguien de por acá se acuerda cuando la banda se presentó junto a Depeche Mode en el 2009?). Es por ello que ocupan un lugar en el corazón musical de Tutti Frutti Podcast.

Foto: Getty Images

En el marco de la celebración de los 20 años de su primer EP, aprovechamos para entrevistar a Sune Rose Wagner de The Raveonettes sobre su próximo concierto en la Ciudad de México, sus recientes colaboraciones con Dave Gahan y también acerca de sus gustos musicales recientes (por ahí surgió el nombre de Wet Leg).

A continuación les dejamos el nuevo capítulo de Tutti Frutti Podcast: una entrevista con The Raveonettes. Disfrútenlo y no olviden comprar boletos para su próximo show POR ACÁ.