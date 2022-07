Hace 60 años, The Rolling Stones tocaban por primera vez con este nombre

Cuando piensas en rock luego luego se te vienen a la mente muchísimas bandas que ayudaron a conformar lo que hoy conocemos como ese género. Pero sin duda una de las primeritas que te llegan a la cabeza es The Rolling Stones. Con más de medio siglo de trayectoria y miles de conciertos a lo largo del mundo los avalan como la banda más grande y longeva del rock and roll.

Un día como hoy pero de 1962 con Keith Richards y Brian Jones en las guitarras, el pianista Ian Stewart junto al bajista Dick Taylor, todos ellos comandados por Mick Jagger se subieron por primera vez a un escenario bajo el nombre con el que todo el mundo los conoceríamos. Aunque por ahí hay un detalle que no queda claro, no se sabe a ciencia cierta (porque pues vamos, muy rockeros los Stones pero también ya están grandes) quien fue el baterista que tocó con ellos esa noche.

Foto: Getty Images

Hace 60 años, los Rolling Stones dieron su primer concierto con este legendario nombre

El lugar en el que tocaron era muy poco común para las bandas de rock de la época, el Marquee Club, que en ese entonces únicamente prestaban su espacio para los artistas de jazz. El espacio ubicado en la calle Oxford Street en Londres, vio como estos jóvenes desaliñados se subieron al escenario y tocaron con toda la rebeldía que siempre los caracterizó. El conjunto de rolas que tocaron no eran nada del otro mundo, puros covers de artistas que a ellos les gustaban, principalmente de R&B y blues.

Esta es “Bright Lights, Big City” del músico Jimmy Reed, una de las canciones que los Rolling Stones tocaron durante ese show:

Aunque esta no era la primera vez que los Rolling Stones pisaban este lugar. Meses antes, Mick Jagger y Keith Richards estuvieron en el mismo Marquee Club muchas veces buscando la oportunidad perfecta, soñando con formar una banda y tocar en ese lugar; incluso Mick cantaba frecuentemente con la banda del club, Blues Incorporated.

A los Blues Incorporated los invitaron ese 12 de julio a grabar una sesión para la BBC –en la que por supuesto que no participó Jagger– y, al ver que no había nadie que tocara en el bar para cubrirlos fue cuando surgió la grandiosa idea. Brian Jones tuvo que presionar al dueño del Marquee para que dejara que estos jóvenes tocaran.

Foto: Getty Images

Cuando Jones llamó al periódico local Jazz News para hacerle promoción al show le preguntaron cuál era el nombre de su banda, fue en ese momento cuando volteó a ver el primer LP que encontró The Best of Muddy Waters: ‘Rollin’ Stone’. Lo de más es historia. The Rolling Stones se convirtieron en una de las bandas que, a la par de los Beatles, fueron el soundtrack de la British Invasion.

Este es el setlist que los Rolling Stones tocaron esa mágica anoche hace 60 años

1. “Kansas City”

2. “Baby What’s Wrong”

3. “Confessin’ the Blues”

4. “Bright Lights, Big City”

5. “Dust My Broom”

6. “Down the Road Apiece”

7. “I’m a Love You”

8. “Bad Boy”

9. “I Ain’t Got You”

10. “Hush-Hush”

11. “Ride ‘Em on Down”

12. “Back in the U.S.A.”

13. “Kind of Lonesome”

14. “Blues Before Sunrise”

15. “Big Boss Man”

16. “Don’t Stay Out All Night”

17. “Tell Me You Love Me”

18. “Happy Home”