The Rolling Stones lanza el video de “Living in the Heart of Love” con homenaje a Charlie Watts

El pasado 24 de agosto el mundo de la música tuvo una de las pérdidas más grandes al confirmarse la muerte de Charlie Watts, baterista de The Rolling Stones que se convirtió en una de las leyendas más grandes del rock y quien desafortunadamente dejó este plano existencial a los 80 años y después de varias semanas hospitalizado.

La noticia de la muerte de Watts fue muy triste para todos, sobre todo para los miembros de la agrupación londinense con los que Charlie compartió su amor por la música desde enero de 1963. Desde la partida del baterista los homenajes a su memoria no han parado, aunque el más reciente por parte de los Rolling Stones nos sacó la lagrimita.

The Rolling Stones homenajean a Charlie Watts en el video de “Living in the Heart of Love”

Este 22 de septiembre la banda londinense lanzó el video para la canción “Living in the Heart of Love”, una pieza inédita que –como les comentamos en su momento– formará parte del Tattoo You, disco de The Rolling Stones que será reeditado por su 40 aniversario y que incluirá temas nunca antes escuchados en la historia de la agrupación.

El videoclip en cuestión muestra a dos chicas que se conocen durante una noche de fiesta, en la cual bailan al ritmo de “Living in the Heart of Love”. Durante la historia podemos ver algunas imágenes viejas de The Rolling Stones durante sus giras en donde por supuesto aparece el querido Charlie Watts, a quien le dedican un mensaje especial al final.

Acá se los dejamos por si aún no lo han visto:

Esta canción pertenece a la reedición del ‘Tattoo You’ por su 40 aniversario

La reedición del Tattoo You, que el pasado 24 de agosto cumplió cuatro décadas de su lanzamiento, consistirá (además de la versión en streaming) en un box set que incluirá una edición remasterizada del álbum original, un disco en vivo de un concierto que The Rolling Stones ofrecieron en el estadio de Wembley en 1982, así como un LP con nueve canciones jamás escuchadas.

Además, la banda también incorporará un libro con más de 120 páginas y 200 fotos de las sesiones de grabación y la gira que tuvieron con Tattoo You, así como entrevistas con el productor Chris Kemsey y el fotógrafo Hubert Kretzschmar. Algo que los fans from hell de Mick Jagger y compañía podrán tener en sus manos partir del 22 de octubre (aunque aún hay preventa del box set, por si les interesa).