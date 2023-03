The Weeknd ha dado de qué hablar este 3 de marzo y no es precisamente por su participación en la serie ‘The Idol’ de las que les hablamos anteriormente, sino porque el cantante canadiense lanzó su álbum en vivo ‘After Hours (Live at SoFi Stadium)’. ¿Por qué es importante?

‘After Hours (Live at SoFi Stadium)’ es la colección de 31 canciones que se grabaron durante dos shows cuyas entradas se agotaron, y las cuales The Weeknd ofreció en el SoFi Stadium de Los Ángeles en noviembre del año pasado.

The Weeknd se presentó en el SoFi Stadium de Los Ángeles para su gira ‘After Hours Til Dawn Tour’. Foto: Getty Images

The Weeknd lanzó su nuevo álbum ‘After Hours (Live at SoFi Stadium)’

Dichos conciertos formaron parte de la gira After Hours Til Dawn Tour de The Weeknd (con la cual visitará México este año), en donde interpretó rolones como “Wicked Games”, “Starboy”, “Can’t Feel My Face”, “Save Your Tears”, “Die For You”, “Blinding Lights”, entre otras.

El álbum ‘After Hours (Live at SoFi Stadium)’ fue producido por The Weeknd y Mike Dean, y se ha convertido en noticia mundial debido a que es el primer álbum en vivo que el cantante canadiense lanza durante su exitosa carrera. ¡Ya era hora!

Portada de ‘After Hours (Live at SoFi Stadium)’, de The Weeknd. Foto: Universal Music

Cabe mencionar que este nuevo álbum ‘After Hours (Live at SoFi Stadium)’ se lanzó para acompañar al especial ‘Live at SoFi Stadium’ que The Weeknd lanzó en HBO, con quienes ya también trabaja en el proyecto de ‘The Idol’.

‘After Hours (Live at SoFi Stadium)’ acompaña al nuevo especial de The Weeknd en HBO

Además del ‘After Hours (Live at SoFi Stadium)’ en HBO, The Weeknd también estará presente en el proyecto donde unió fuerzas con Sam Levinson (la mente detrás de la serie ‘Euphoria’) que habla del líder de un culto de autoayuda en Hollywood.

Así que ya sea con este nuevo álbum titulado ‘After Hours (Live at SoFi Stadium)’, el especial o su concierto programado en México, no hay duda de que el nombre de The Weeknd estará sonando bastante en los próximos meses. ¿Qué les parece?

The Weeknd vendrá a México este 2023. Foto: Getty Images