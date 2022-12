No cabe duda que el 2022 fue espectacular en muchos aspectos, sobre todo para la música, ya que en los casi 12 meses que van, tuvimos chance de escuchar discos y rolas que simplemente nos volaron la cabeza. Sin embargo, algunos artistas se guardaron algunas sorpresas para cerrar con broche de oro el año, justo como está pasando con The Weeknd, que tiene una nueva rola bastante especial.

Para Abel Tesfaye, este fue un año de puros éxitos. No solo lanzó su quinto material discográfico, Dawn FM, también arrancó una enorme gira llamada After Hours Til Dawn que muy pronto tendremos chance de ver en México pero que hasta el momento, ha dejado a todos los que ya pudieron verlo en vivo con la boca abierta. Pero a pesar de que no tiene planes de lanzar un nuevo álbum de estudio por el momento, sí tiene una rola recién salida del horno para un proyecto bastante esperado.

Foto: Getty Images

The Weeknd por fin estrenó su rola para ‘Avatar: The Way of Water’

Resulta que desde hace algunas semanas, The Weeknd reveló que había grabado una canción original para Avatar: The Way of Water, la nueva película de James Cameron que llevábamos un buen rato esperando. De hecho, este tema salió en los teasers y tráileres de la cinta. Sin embargo, este 16 de diciembre y después de que esta nueva aventura llegara de manera oficial a los cines del mundo, el cantante canadiense por fin nos presenta “Nothing Is Lost (You Give Me Strength)” y suena bastante bien.

Para que se den una idea de cómo está la cosa, esta rola producida por Swedish House Mafia junto con Simon Franglen (quien también produjo “My Heart Will Go On” de Titanic) es bastante interesante, porque por un lado tiene un toque electrónico gracias a un beat intenso que suena todo el tiempo pero que en el fondo, incorpora instrumentos y coros que nos recuerdan a la música tradicional africana. Y por supuesto, Abel en medio de todo esto suena increíble, pues su voz se escucha muuuy épica.

Foto: Disney

Recuerden que The Weeknd regresará a México con dos fechas en el Foro Sol de la CDMX para presentar su After Hours Til Dawn Tour, y seguro serán de los mejores conciertos del 2023. Pero mientras esperamos a que vuelvan y se animen a ver Avatar: The Way of Water, escuchen a continuación “Nothing Is Lost (You Give Me Strength), la canción original para la nueva película de James Cameron: