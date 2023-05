En un mundo dominado por las bases digitales de Bad Bunny, BLACKPINK y Billie Eilish, sorprende que las guitarras y sonidos orgánicos aún puedan encontrar un lugar entre tanto beat, sintetizador y sampleo. Ejemplo de esto es Thee Sacred Souls, la banda sensación de San Diego que, contra todo pronóstico, su popularidad se ha disparado debido a su impecable sonido vintage basado en el soul de los años 60.

Una banda que crece como espuma

Thee Sacred Souls puede presumir decenas de millones de streams en plataformas digitales, varios conciertos agotados en Estados Unidos (algunos de ellos en el mítico The Observatory) y los elogios de algunos de los medios de comunicación más importantes de la industria musical: Billboard, Rolling Stone, KCRW, Mojo, Uncut y NPR.

La música de Thee Sacred Souls llama la atención por sus impecables melodías pop, la cohesión instrumental de los tres integrantes y las letras con consciencia social. No por nada sus rolones han enamorado a artistas de la talla de Gary Clark Jr., Black Pumas, Princess Nokia, Timbaland, Alicia Keys y Leon Bridges (ahí nomás).

Foto: Sitio Oficial Thee Sacred Souls

Entre sus fechas agendadas para este año se encuentran presentaciones programadas en los populares Newport Folk Festival y Bonnaroo; pero también tienen muchas más en solitario en lugares como el Greek Theatre de Los Ángeles y el O2 Shepherd’s Bush Empire de Londres.

El revival contemporáneo de la música de los años 60

Pareciera que temas como Lady Love, Easier Said Than Done y Weak For Your Love llevaran toda una vida con nosotros, y es que, su sonido análogo realmente les brinda un feeling muy similar al de, por ejemplo, las canciones que reproducían nuestros padres y abuelos en las radios antiguas.

No sería tan arriesgado señalar que en sus canciones también encontramos guiños al estilo musical de Los Ángeles Negros y, en general, al bolero latino. Después de todo, la misma banda conformada por Alex García, Sal Samano y Josh Lane asegura tener un estilo “chicano” que va a la par de las influencias de la música soul de Chicago, Philadelphia y Memphis.

La amalgama sonora no suena para nada artificial. La agrupación grabó su álbum de forma completamente análoga, lo cual indica un acto de rebeldía contra la era digital y sus mecanismos de distribución y consumo. Bien podríamos colocar en un estante un álbum de Thee Sacred Souls junto a alguno de los clásicos Jerry Butler o The O’Jays sin incurrir en un sacrilegio.

Foto: Sitio Oficial Thee Sacred Souls

Ve a Thee Sacred Souls en la SemanaIR! 2023

Les tenemos grandes noticias: Thee Sacred Souls es una de las bandas que protagonizarán la SemanaIR! 2023, un festival con mucha propuesta que se llevará a cabo del 17 al 20 de mayo en el Foro Indie Rocks de la CDMX.

En Tutti Frutti Podcast tenemos varios pases para regalar. Mantente al tanto de las redes sociales del programa porque este viernes 12 de mayo realizaremos una enorme boletiza para que no te pierdas de Thee Sacred Souls.

¿Saben qué es lo mejor? También regalaremos boletos para el after party de la banda, así que marquen bien la fecha en su calendario.

Foto: Sitio oficial Thee Sacred Souls

¿Qué opinan de Thee Sacred Souls? ¿Les gustó? No olviden dejarnos sus comentarios en nuestras redes sociales.

