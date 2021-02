‘Times’: SG Lewis arma una gran fiesta con muchos invitados en su disco debut

Justo en los tiempos que estamos viviendo, es necesario tener algo que nos levante el ánimo cuando de plano andamos arrastrando la cobija. Cada quien elige con qué sentirse feliz, aunque muchos prefieren la música, que en ocasiones puede llegar a sanarnos de muchas maneras. Quizá lo que necesitamos después de casi un año encerrados y con todo lo que hemos visto es ir a una buena fiesta; y eso es lo que SG Lewis tiene para nosotros.

Después de un par de años trabajando, en 2015, el DJ, productor y multiinstrumentista irrumpió en la industria musical con su EP Shivers, donde dejaba muy claro que la electrónica y el dance junto al funk y soul eran lo suyo. Sin embargo, a partir de ese momento se la pasó tocando por todas partes del mundo, publicando materiales de corta duración y perfeccionando su sonido, pero muchos esperábamos que diera el siguiente paso en su carrera.

SG Lewis por fin lanzó su primer álbum

Afortunadamente, SG Lewis anunció que tras un montón de espera, en 2021 vería la luz su álbum debut, Times. Por si esto no fuera suficiente, reveló que contendría 10 canciones nunca antes escuchadas y no solo eso, sino que también contaría con varios invitados muy especiales. Para que chequen el dato, en este disco tenemos nombres interesantes como el legendario Nile Rodgers, Robyn, Rhye, Channel Tres, Lucky Daye y Frances y Lastlings.

Y aunque no lo crean, el productor del Reino Unido nos acaba de mostrar un trabajo espectacular, que demuestra que durante todo este tiempo se la pasó experimentando y madurando su música. Pero no solo eso, él también creció como persona y eso se ve en el contenido lírico de estas nuevas rolas, que buscan traerle a quien las escuche cierta paz y las ganas de que cuando la pandemia termine, organice una fiesta para celebrar como se debe.

‘Time’ es una fiesta constante

Time inicia con la rola homónima, en colaboración con Rhye. Y a pesar de que ambos tienen estilos un poco diferentes, lograron crear una canción sumamente festiva, divertida y llena de buena vibra, la cual se basa en un beat simple pero contundente acompañado de un piano eléctrico envolvente. Pero sin duda, el que se lleva las palmas es Mike Milosh con su voz, con ese toque de sensualidad que lo caracteriza.

El ritmo no para, pues en la segunda canción del disco, SG Lewis mantiene la intensidad. En “Feed The Fire”, tenemos una oda al funk old school combinado con esa pizca de modernidad que le dan unos cuantos sintetizadores, aunque una vez más el músico de 26 años nos demuestra que menos es más, y lo único que necesita es tener una base sólida y el talento de un invitado –en este caso el cantante Lucky Daye– para hacernos bailar.

SG Lewis se junta con el gran Nile Rodgers

SG también nos trae momentos donde él brilla en solitario sin la necesidad de contar con otros músicos. “Back To Earth” es una gran transición que para nada pierde ese feeling de reventón, ya que durante cuatro minutos nos hace sentir como si estuviéramos en medio de un club con muchas personas alrededor unidas por una sola cosa: su melodía. Esta canción es ideal para todos aquellos que les encanta bailar en la intimidad de su cuarto.

Este temazo da pie a una de las colaboraciones más grandes del álbum, pues en “One More”, SG Lewis trabajó con el mismísimo Nile Rodgers. Y sí, como podían esperar, los riffs funkeros del guitarrista suenan desde el inicio y los puedes identificar fácilmente. Aunque en esta canción apuesta por un sonido que coquetea con el EDM, se siente como un homenaje y reconocimiento del joven productor al legendario músico.

Poco a poco los bpm van bajando, pero eso no significa que el ánimo caiga. Con “Heartbreak On The Dancefloors” –donde suena la voz de la cantante inglesa, Frances– nos trae un tema relajante que te atrapa con sus texturas, sintes sutiles y refinados, y logra envolverte en una atmósfera en la que todo parece ser de color rosa. A partir de aquí, se da una transición muy interesante hacia una electrónica un tanto más elaborada.

Después de un interludio breve pero necesario, SG Lewis nos presenta “Chemicals”, otra rola con un tono optimista donde nos traslada a esas discotecas de los 70 y 80. Uno de los fuertes de esta canción es la pegajosa línea de bajo, que se te queda clavada en la cabeza mientras los teclados logran darle ese toque retro. Sin duda, este es uno de esos hits instantáneos que suenan frescos y que harán mover el pie a cualquiera.

El cierre es espectacular

Casi en la recta final, Lewis nos presenta una de las colaboraciones más interesantes de todo el disco, “Impact” con una de las mujeres más influyentes en la electrónica de los últimos años, la mismísima Robyn y un rapero que está revolucionando el género, Channel Tres. El resultado es una combinación explosiva que durante casi cinco minutos nos llevan por un beat ambiguo donde cada quien se luce.

El duo australiano, Lastlings, son los últimos invitados de SG Lewis en “All We Have”, quienes llegan para armar junto a él un mini rave corto pero certero. Entre subidas y bajadas de ritmo, y una melodía hipnotizante, ambos nos hacen sentir como si estuviéramos en un festival, donde simplemente nos dejamos llevar por los sonidos que vienen del escenario junto a miles de personas, una sensación que se extraña y mucho.

Para terminar, el músico nos presenta “Fall”, una rola que contrasta por completo con todo lo que escuchamos previamente. En lugar de cerrar el disco de manera enérgica, SG prefirió darnos un tema relajante y esperanzador que va creciendo mientras avanza, donde suenan unos dulces acordes en el piano que acompañan una letra reflexiva y que habla sobre lo que muchos pasado durante casi un año: el encierro y la necesidad de sentir amor a la distancia.

Después de tanta espera, con Times, SG Lewis nos entrega un disco que sin duda necesitábamos en estos instantes con tantas cosas sucediendo alrededor del mundo. Si bien la música sirve en ocasiones para reflejar la situación sociopolítica de un momento en específico, en esta ocasión el joven británico hace que nos olvidemos de esos problemas que venimos arrastrando para recordarnos que los males pasan con canciones que nos inviten a bailar y celebrar.

Tracklist

1.- “Times” feat. Rhye

2.- “Feed The Fire” feat. Lucky Daye

3.- “Back To Earth”

4.- “One More” feat. Nile Rodgers

5.- “Heartbreak On The Dancefloor” feat. Frances

6.- “Rosner’s Interlude”

7.- “Chemicals”

8.- “Impact” feat. Robyn y Channel Tres

9.- “All We Have” feat. Lastlings

10.- “Fall”