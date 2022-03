Tina Weymouth y Chris Frantz de Talking Heads sobreviven a choque con conductor ebrio

El fin de semana pudo haber trágico para la música (más de lo que fue). Por suerte, pese a lo aparatoso del accidente que protagonizaron, los fundadores de Talking Heads y Tom Tom Club salieron con vida.

“Fuimos golpeados de frente por un conductor ebrio que conducía en el lado equivocado de la carretera”, describió en sus redes sociales el baterista Chris Frantz, quien, al momento del accidente, viajaba con su esposa, la bajista Tina Weymouth. Ambos miembros fundadores de la legendaria banda Talking Heads.

De acuerdo con el mensaje de Frantz, el accidente pudo ser trágico. Casi de milagro salieron con vida. Sin embargo, tras someterse a estudios, se determinó que Tina “sólo” sufrió la fractura de tres costillas y el esternón.

“Ha tenido mucho dolor, pero mejorará con el tiempo. Doy gracias a nuestros ángeles de la guarda y a Ford Motor Company por construir un automóvil que nos protegió de que nos mataran”, agrego el baterista de Talking Heads.

Por su parte, el representante de Tina Weymouth comentó para Pitchfork que ésta está en descanso absoluto, lo cual será clave para su recuperación. “Chris [su esposo] la está cuidando bien”.

Aunque el accidente de Tina y Chris sucedió hace dos semanas, apenas el asunto fue divulgado por el baterista. El choque ocurrió en la ruta 1 de Post Road, en Estados Unidos. Al parecer Tina Weymouth fue la más afectada en el accidente, por lo que no se ha pronunciado al respecto.

Chris Frantz y Tina Weymouth fueron la base rítmica sobre la cual David Byrne echó toda su genialidad. Sin ellos no puede comprenderse la energía y ritmo de los Talking Heads (harto influyente en bandas actuales), la cual –para quienes no los conocen– puede checarse en canciones como “Life During Wartime”, “Burning Down the House” o “Once in a Lifetime”.

El que la pareja haya salido con vida da a los fans un poco de esperanza de una muy poco probable reunión de The Talkings Heads. Si nuestra base de datos (o sea, en la choya), no nos falla, la última vez que la potente banda tocó junta fue en marzo de 2002, cuando fue inducida al Salón de la Fama del Rock and Roll.

En aquella ocasión, sólo unos pocos afortunados fueron testigos de ver ejecutadas en vivo “Life During Wartime”, “Psycho Killer” y “Burning Down the House”. Según Tina Weymouth, el que los Talking Heads no tengan una reunión es por ondas de Byrne.