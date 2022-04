Fíjate, Paty: Travis Barker y Kourtney Kardashian se habrían casado luego de los Grammy

Parece que los Grammy 2022 fueron una enorme fiestota que para muchos significó muchísimo. No solo lo decimos porque un montón de artistas jóvenes se llevaron este premio, el más importante de la industria musical, por primera vez, también porque un par de tortolitos que en los últimos meses han dado de qué hablar unieron sus vidas en Las Vegas. Sí, por supuesto que hablamos de Travis Barker y Kourtney Kardashian, que nos dejaron con el ojo cuadrado.

Como recordarán, acá les contamos que esta parejita comenzó a salir en enero de 2021 sorprendiéndonos por completo, pues nos agarró por sorpresa que hubiera algo entre el baterista de Blink-182 y la socialité. Sin embargo, conforme pasaron los meses nos quedaba muy claro que además de andar muy enamorados, las cosas entre ellas cada vez iban más en serio, pero ahora sí confirmaron que quieren estar juntos para siempre.

Parece que Travis Barker y Kourtney Kardashian por fin se casaron

Resulta que durante la ceremonia 2022 de los Grammy, Travis Barker tuvo una participación especial durante la premiación. El bataco se subió al escenario para tocar “Are You Gonna Go My Way” junto a H.E.R. y Lenny Kravitz, pero todo indica que esto no fue lo más importante de su noche, ya que varios medios indican que aprovechando que andaba en la llamada ‘ciudad del pecado’, decidió casarse en secreto con Kourtney Kardashian.

De acuerdo con TMZ, la parejita entró a una capilla en la madrugada del 4 de abril y después de presentar un permiso, el mismísimo Elvis Presley los unió en sagrado matrimonio. Según la misma fuente, Kourtney y Travis no permitieron que les tomaran las tradicionales fotos; de hecho, llegaron con su propio fotógrafo y seguridad, para evitar que cualquier persona que se encontrara por ahí lograr capturar alguna imagen del momento.

Es importante aclarar que por ahora, tanto Travis Barker como Kourtney Kardashian no han confirmado toda esta información, así que solo es un rumor. Sin embargo, algunas fuentes cercanas a los tortolitos mencionaron que ésta no será la única ceremonia que marque el compromiso de la pareja, pues supuestamente habrán “varias” fiestas más para celebrar con bombo y platillo que poco más de un año de relación, unieron sus vidas.