A un mes de la tragedia: Travis Scott habla por primera vez sobre Astroworld 2021

Sin duda, el regreso de los conciertos y festivales musicales alrededor del mundo fue una de las noticias que más nos emocionó en 2021. Y sí, sabemos que las cosas todavía no están completamente calmadas en cuanto al coronavirus, pero sinceramente ya extrañábamos esos eventos para ver a nuestras bandas y artistas favoritos en un escenario. Sin embargo, no todo ha sido maravilloso, pues recientemente vimos una tragedia en el Astroworld de Travis Scott.

Como recordarán, el pasado 5 de noviembre se llevó a cabo la tercera edición del festival organizado por el rapero que pintaba para ser algo espectacular. Era sold out y el cartel era increíble, pero todo cambió cuando Travis tomó el escenario, pues hubo decenas de heridos y lamentablemente 10 personas perdieron la vida (ACÁ les dejamos nuestra crónica de este triste momento). Y aunque no lo crean, la cosa no paró ahí.

Travis Scott por fin habla sobre lo ocurrido en Astroworld 2021

Actualmente, Travis Scott –y hasta Drake– están enfrentando demandas sobre su participación dentro de la tragedia de Astroworld. Cerca de mil 500 asistentes se juntaron para exigir al rapero la enorme cantidad de 10 mil millones de dólares como compensación por los daños que sufrieron en su festival. Sin embargo, luego de que todo esto sucediera, el músico ni siquiera había hablado sobre lo que sucedió en aquella noche, hasta ahora.

Resulta que este 9 de diciembre y de acuerdo con Complex, apareció una entrevista que el popular presentador Charlamagne Tha God le hizo a Travis. En esa plática de casi una hora hablaron de todo, pero inevitablemente llegaron al punto de Astroworld y fue ahí donde la conversación se puso bastante intensa porque el entrevistador le preguntó a Scott sobre su intención con esta charla y qué era lo que quería decir.

“Personalmente no tengo una intención, sólo siento que algo sucedió y siento que necesitaba una manera de un poco como comunicarme, ¿sabes?. Las familias están de duelo. Hay fans que experimentaron algo horrible, hay fans que vinieron al show. Siempre he sido esa persona que siempre ve lo que sucede con la gente que comparte experiencias conmigo… He estado tratando de entender las cosas”, declaró Travis Scott, pero la cosa no paró ahí.

Más adelante, el rapero habló sobre sus sentimientos respecto a Astroworld 2021. En general dijo que está devastado e intentando procesar todo lo que sucedió esa noche:

He estado en diferentes tipos de emociones, una montaña rusa emocional (…). Se complica todo porque, ya sabes, siempre me siento conectado con mis fans. Pasé por algo y siento que los fans pasaron por algo y los padres de la gente pasaron por algo. Y realmente duele. Duele a la comunidad, duele a la ciudad. He tenido muchos pensamientos, muchos sentimientos, mucho dolor, y sólo estoy tratando de entenderlo”.

El rapero habló sobre las demandas, la responsabilidad y demás

Por otro lado, cuando Charlamagne Tha God le preguntó a Travis Scott si siente que las demandas en su contra son justas, él simplemente respondió que no se trata de eso, pues a través de ellas la gente está comunicando sus emociones. El músico también mencionó que no fue consciente de la gravedad de lo ocurrido durante su actuación en Astroworld 2021 hasta “minutos antes” de la conferencia que ofrecieron las autoridades locales.

Ya para terminar, cuando se le cuestionó en el transcurso de la entrevista si se sentía responsable de los sucesos del 5 de noviembre, Scott dijo que su responsabilidad radica en averiguar lo que salió mal en el festival de este año y así prevenir este tipo de incidentes en futuros conciertos. Si quieren checar la entrevista completa con el rapero, pueden aventársela a continuación: