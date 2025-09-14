Lo que necesitas saber: Los fans en la Ciudad de México nos cuentan cómo fue que Oasis marcó sus vidas.

La música nos marca de una infinidad de formas. La música de una banda nos puede acompañar en los mejores y los peores momentos, justo como un bálsamo, un desahogo, una motivación o una alegría… y por eso, Oasis en México tiene una de las fanaticadas más fieles en el mundo.

Primer concierto de Oasis en México de este 2025. Foto: Stephania Carmona.

Los fans nos cuentan su historia más personal con Oasis

Fueron dos maravillosos conciertos de Oasis en México en este 2025 como parte de la gira de reunión (checa la reseña aquí). Y el ambiente estuvo increíble en todo momento, desde los días previos hasta en las afueras del Estadio GNP Seguros.

Y aprovechando este ambiente fraterno provocado por los Gallagher y compañía, nos lanzamos a escuchar las historias de algunos fans sobre cómo la música de la icónica banda de Manchester los marcó de por vida. Checa el video aquí abajito y compártenos tu historia con Oasis en los comentarios.

También pudimos platicar con otros fans después del concierto y nos dieron su descripción del primer show de Oasis... y como imaginarás, ESTUVO BIBLICAL. Checa el video por acá.

La primera visita de Oasis a México

¿Quieres más contenido genial sobre los Gallagher en México? También te dejamos aquí nuestro mini-documental de la primera vez que Oasis vino a México en 1998, con testimonios de Fernando Aceves, La Gusana Ciega y más.

Y bueno, no queda más que agradecerles por acompañarnos en esta enorme cobertura del regreso de la banda a nuestro país. Lo pasamos increíble y más de la mano de los fans. ¡Son los mejores!