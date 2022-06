El Y2K, el atentado a las Torres Gemelas, la llegada del iPod, la escena del rock neoyorquino son de esas cosas que nos recuerdan los primeros años del nuevo milenio. Y dentro del soundtrack de esta época que cambió por completo nuestra realidad está el Turn on the Bright Lights de Interpol, un disco que aún se sigue recordando como uno de los mejores de la década.

¿Cómo se siente este disco a 20 años de haber sido lanzado? Daniel Kessler, guitarrista y creador del sonido oscuro y melancólico de la banda, platicó con nosotros de su disco debut y nos confirmó lo que ya sabíamos: es una joya atemporal que sigue cautivando a quien lo escucha.

Foto: Getty Images

¿Qué pensaban a la hora de hacer Turn on the Bright Lights?

“Es una locura”, nos señalaba con sorpresa Kessler cuando recordó que su disco debut ya había llegado a las dos décadas (Chécate ACÁ algunos datos curiosos). Pudimos ver en su mirada cómo viajó a esos entonces y nos confesó lo que pensó justo cuando lo estaba creando: “Recuerdo cuando estábamos haciendo Turn On the Bright Lights y algo que estaba en mi cabeza era de verdad quiero que sea un álbum atemporal, no quiero que suene como algo que va sonar bien en este momento pero que va a envejecer mal”.

Y aunque está consciente de que el significado de “atemporal” es difícil de descifrar, desde ese entonces sabía perfectamente lo que quería conseguir con esos riffs que, además de convertirse en clásicos, también marcaron su sonido en general. “Algo en mi joven mente era como ‘esto es importante para mí’ y es agradable que veinte años después la gente aún sienta cariño por este álbum y creo que de alguna manera lo está logrando (ser atemporal)”.

El primer capítulo de un sonido que sigue evolucionando

Los fans casuales podrán recordarlo por “Obstacle 1”, algunos otros podrán discutir si es su mejor disco o no, pero los fans que los han seguido durante todos estos años, sabrán que una de las cualidades de Interpol es la evolución, jamás se quedaron estancados en el sonido de Turn on the Bright Lights y siguieron explorando con ayuda de sus propias experiencias personales.

“Amo Turn On the Bright Lights, me encanta tocar de ese álbum, pero amo todos nuestros álbumes, estoy orgulloso de todos nuestros álbumes. Me recuerdan como si fueran documentos de ciertos periodos del tiempo. Yo escribí buena parte de The Other Side of Make-Believe en España, así que me recuerda mucho a España. Algunos otros álbumes fueron escritos en Italia o Nueva York”.

Y efectivamente, al escuchar cada uno de sus discos puedes notar peculiaridades: desde riffs más potentes de Daniel Kessler, una voz de Paul Banks que va desde la ternura hasta la ira, hasta un bajo que fue dejando protagonismo a la batería. Todo esto como resultado de la experimentación y de mentes inquietas que se alimentan de sus entornos.

Un clásico que trasciende generaciones

Si te has dado una vuelta por algún show de Interpol, tal vez te diste cuenta que hay muchísimos fans jóvenes, y no precisamente casuales, pues muchos de ellos acampan desde un día antes para conseguir estar en primera fila, mientras que algunos otros piden a gritos “¡Stella!” “¡Untitled!” “¡PDA!”. La mayoría de ellos apenas si habían nacido cuando Turn on the Bright Lights hacía sus rondas en el show 120 minutos de MTV. Muchos más ni siquiera recuerdan una vida sin redes sociales.

“Me hace muy feliz verlo y siento que en general vivimos en una época alocada en la que la gente tiene una capacidad de atención muy corta y la música tal vez tiene un significado diferente al que tenía cuando salió Turn On the Bright Lights”, señalaba Kessler sorprendido.

“No esperas esas cosas pero cuando pasan es lindo que tu música pueda conectar con gente sin importar la edad, sus antecedentes, el idioma o algo similar; es más emocional. Eso me recuerda a cuando yo era un niño, sentir esa conexión con la música, y apropiarte de ella. Lo tomas y se vuelve tuyo; es más tuyo que de la persona que lo hizo. Te hace sentir un poco menos solo, y tal vez un poco más seguro, un poco más entendido; un poco más cómodo en el mundo. Así me sentí yo, y es increíble que hoy la gente joven se pueda sentir de ese mismo modo”.

Canciones de culto que podrían resucitar

Ahora vamos del otro lado de la moneda: ¿Eres de los que están en primera fila y piden rarezas como “Specialist” o “Song Seven”? La esperanza es lo último que se pierde, y tal vez en alguna de sus visitas nos sorprendan con un as bajo la manga, pero si algo pudimos darnos cuenta es que Interpol mira hacia atrás solo para complementar lo que ya trae bajo el brazo.

“‘Song Seven’ es difícil, tenemos que re-aprender a tocarla. Realmente no la hemos tocado desde que la grabamos. Pero ‘Specialist’ obviamente la tocamos cuando hicimos la gira de Turn On the Bright Lights. Y la hemos tocado esporádicamente a través de los años, ya pasó un rato, pero no hay reglas en nuestra banda, podemos hacer lo que queramos hacer así que ninguna canción está fuera de la mesa”.

¿Qué harán para festejar el 20 aniversario de Turn on the Bright Lights?

Si eres de los que están esperando que se anuncie una edición especial del vigésimo aniversario o haya un nuevo lote de la edición del décimo aniversario (la cual está agotada), es probable que tengas que esperar un poco más, pues como mencionamos anteriormente, Interpol no se duerme en los laureles de Bright Lights y tiene su mira en el presente.

“Creo que en el 2023 también pasarán muchas cosas. No puedo decir si haremos una reimpresión de Turn On the Bright Lights. Estoy seguro que haremos algo tarde o temprano pero no sé si sea este año”.

Mientras eso pasa, la banda neoyorquina está a tope promocionando The Other Side of Make-Believe, su séptimo álbum de estudio y por el cual se embarcará en una extensa gira mundial en donde sin duda hará un recuento de todos sus discos: “Ahora que estamos haciendo shows es genial tocar canciones de los siete álbumes y ver cómo encajan juntos y cómo tienen una buena respuesta entre ellos”.