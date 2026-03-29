Lo que necesitas saber: Turnstile dio uno de los mejores shows del Tecate Pal Norte 2026... y reafirma su lugar como una banda amada en México.

Hay momentos donde ves cómo una banda se consagra en un país. Y tratándose de Turnstile en México, no está claro si ya vivimos ese momento… pero lo que hicieron en el Tecate Pal Norte 2026 deja el techo alto para el futuro.

Sobre todo, porque estamos ante una banda que está marcando época no solo a través de lo que son los discos Glow On (2021) o Never Enough (2025), sino de sus actuaciones, porque son una de esas bandas que debes ver en vivo al menos una vez en la vida.

Turnstile en el Tecate Pal Norte 2026. Foto: Fernando Zavala.

Turnstile en el Tecate Pal Norte 2026…

A Turnstile le tocaba salir al escenario a las 8:50 pm. Y antes de que salieran, la gente se acomodaba en la pista de forma curiosa porque es obvio que desde el primer momento el mosh pit se va a armar.

Es así que algunos fans se organizaban para empezar a abrir el círculo en medio de la pista. Algunas personas se alejaban porque el círculo se empezaba a hacer cada vez más grande… y eso que el show todavía ni empezaba.

Turnstile en el Tecate Pal Norte 2026. Foto: Fernando Zavala.

Sin embargo, la verdadera fiesta estaba estaba ahí en medio, con fans que ya les urgía que empezaran los ‘guamazos’. Y todo arrancó por fin con “Never Enough”, que si somos honestos, aunque es maravilllosa, quizá no sea la canción más recia de la banda si hablamos de hacer mosh pit.

Pero eso no importa, porque esto es una tradición de los conciertos de Turnstile. Es más, Brendan Yates y compañía podrían tocar un cover de Morat si se lo propusieran… y aún así, los fans verían cómo organizar un buen desmadre.

Eso si, pronto vendría “T.L.C.” y “Endless” para ––ahora sí–– motivar aún más a los que necesitaban frenetismo puro y duro en este show del Tecate Pal Norte..

Turnstile en el Tecate Pal Norte 2026. Foto: Fernando Zavala.

Y de verdad, eh… una salvajada entrar a un mosh pit en un concierto de Turnstile. Se los digo porque mi plan no era meterme de lleno a los trancazos, pero me dejé llevar (literalmente) por la marea de gente.

Lo mejor de eso es que, de repente, terminé hasta el frente del escenario con otra horda de fans locos, aunque estos se estaban tomando un respiro pues la banda empezó a tocar “I Care” y “Dull”. Pero esto apenas comenzaba.

Turnstile en el Tecate Pal Norte 2026. Foto: Fernando Zavala.

El amor por una banda que está marcando época

El setlist siguió con “Don’t Play”, “Real Thing”, “Holiday”, todo mientras Brendan Yates preguntaba constantemente si estábamos bien. Y es que el mosh pit también se convirtió en stage diving con desconocidos que por un momento se convirtieron en amigos, de esos que te impulsan a hacer locuras.

“Subamos a este wey”… “sí, rífate, vas”… “ahora a mí”… De repente no nos damos cuenta, pero es genial escuchar todo lo que la gente grita en este tipo de conciertos tan enérgicos.

Pero no solo lo que gritan, sino lo que llevan consigo para demostrar el amor infinito que se le profesa a una banda de este calibre. Eso se podía ver mejor cuando Turnstile tocó “Look Out For Me”.

¿Lo genial de esta canción en el setlist? Bueno, te pone brincar con sus guitarras y ritmo demoledor, para luego darte un momento de tranquilidad con su outro electroónico. Y es justo en esta última parte donde las pantallas enfocan al público como parte de los visuales.

Foto: Especial.

¿Por qué? Yo creo que no es una decisión creativa fortuita solo para adornar. Me gusta pensar Turnstile le da este foco a su público entendiendo que son parte importante de la vibra que su música despierta.

Por eso, es emotivo ver en las pantallas a una fan que llevaba una bandera de México con el nombre de Turnstile. Otro seguidor traía un cartel que decía “este es mi séptimo concierto de Turnstile”… por ahí, alguien más tenía escrito el verso “Thank you for letting me see myself” de la canción “T.L.C.”.

Y eso es lo que resumen este show en el Tecate Pal Norte; el impacto que esta banda genera a más de 10 años después de que lanzaron su disco debut, y cómo se están convirtiendo en una banda icónica de esta época.

Como dijimos, no sabemos si esta presentación es la consagración del enorme cariño que el público mexicano le tiene a Turnstile… pero es un recordatorio de que, quizá, ya le toca a la banda un headline show más grande.