Twenty One Pilots nos introduce en una misteriosa juguetería en el video de “Choker”

Twenty One Pilots están de vuelta y listos para echar a andar una nueva etapa en su carrera. La banda compartió algunos sencillos a lo largo de 2020 (incluso uno bien navideño para cerrar el año), pero ya era momento de regresar a la escena en forma con un material discográfico de alto calibre como lo que regularmente acostumbran entregar.

Dentro de unas semanas más, Tyler Joseph y Josh Dun liberarán el que será su sexto material de estudio y de a poco nos han dado una probadita de lo que podremos escuchar próximamente. Ahora, el dúo comparte su sencillo “Choker” con todo y video oficial.

Twenty One Pilots muestra su video para “Choker”

Han pasado prácticamente tres años desde que Twenty One Pilots lanzaron Trench, su más reciente placa discográfica. Luego vino la gira de 2018 a 2019 y para seguro que por aquel momento, los seguidores ya saboreaban un posible nuevo material en 2020… Y bueno, no sucedió así porque, de por sí, la pandemia estancó un poco las cosas para la industria musical.

Sin embargo, el par de de compositores aprovecharon y soltaron tracks como “Level Of Concern” y “Christmas Saves the Year” a lo largo de los pandémicos meses. Fue hasta el mes de enero pasado que comenzaron a liberar las sospechas de un nuevo disco con misteriosas publicaciones en redes sociales y un par de meses después se oficializó: compartieron el sencillo “Shy Away” y confirmaron que su sexto álbum se llamaría Scaled And Icy.

El nuevo álbum llegará a plataformas el próximo 21 de mayo a través de Fueled By Ramen y para echarle un poco más de emoción a la espera, Twenty One Pilots acaba de compartir el video oficial para la rola “Choker”. El clip -muy adecuado para este Día del Niño, por cierto- nos muestra a Tyler entrando a una juguetería. Luego de explorar el lugar, se acerca al mostrador donde Josh es el encargado.

Joseph intenta comprar un pequeño y curioso dragón azul que está en la vitrina, pero Dun lo ignora tocando la batería. Entonces, el cantante no la piensa dos veces y como puede, se roba el juguete para salir corriendo del lugar. Aún así, él no cuenta con que Josh lo atrapará más adelante y pues no te contaremos el final; mejor descúbrelo a continuación.

Un evento en streaming muy especial

Como mencionamos, el lanzamiento del nuevo disco de Twenty One Pilots se dará el próximo 21 de mayo (para que vayas agendando la fecha)… pero esa no será la única novedad que veremos en el día señalado. Agárrense bien y pónganse bien vivos porque la banda armará un evento especial en streaming para presentar Scaled And Icy.

De acuerdo con lo que se ha señalado anteriormente, TOP ofrecerá un set con algunos de sus grandes éxitos y tocará algunas de las nuevas rolas para abrir oficialmente esta nueva etapa en su carrera. POR ACÁ puedes adquirir los boletos por 23 dólares ya con cargo de servicio (es decir, poco más de 460 pesos mexicanos) y acá abajito puedes ver el flyer del evento. Ahí lo tienen, queridas y queridos lectores.