Lo que sabemos sobre el show especial de Twenty One Pilots en la CDMX

Lo que necesita saber: Twenty One Pilots nos sorprendió anunciando algo muy especial para la CDMX. Acá les contamos de qué se trata y cómo pueden entrarle.

La agenda de conciertos y festivales para 2024 no nos ha dado tregua, pues cada semana se van sumando más artistas y bandas a la lista. Sin embargo, bajita la mano también se están armando otros shows especiales que de plano no teníamos contemplados, como el de Twenty One Pilots en CDMX… así como lo leen.

A finales de febrero, el dúo conformado por Tyler Joseph y Josh Dun volvieron después de casi tres años en silencio para anunciar con bombo y platillo que lanzarán su séptimo material discográfico, el cual lleva por nombre Clancy. Por supuesto que esto emocionó a sus fans, pues más allá de escuchar música nuevo del grupo, con esta noticia se abría una posibilidad de que regresen a nuestro país.

Twenty One Pilots está armando una sorpresa para sus fans en México

Como recordarán, fue en 2023 cuando se armó la más reciente visita de Twenty One Pilots en México, pues reemplazaron a Blink-182 como headliners del festival Tecate Pa’l Norte. Sin embargo, han pasado dos años desde la última vez que los vimos en la CDMX, así que la noticia de un nuevo álbum de la banda nos daba esperanzas de tenerlos de vuelta por acá.

Sobre todo porque Tyler y Josh anunciaron que se aventarán una gira mundial para presentar Clancy, la cual por ahora solo tiene contempladas fechas en Estados Unidos, Canadá, Europa, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda. Pero a pesar de esto y gracias a varios rumores, los fans del dúo no dejaron de poner chonguitos esperando que revelaran shows en tierras aztecas.

Twenty One Pilots en el festival Tecate Pa’l Norte 2023/ Foto: Stephania Carmona

Sin embargo, después de mucha espera y chismecito, nos queda muy claro que Twenty One Pilots regresará a México y vaya que tienen algo muy especial para todos los que los siguen de este lado del mundo. Resulta que este 8 de mayo, la banda publicó una imagen bastante curiosa en sus redes sociales, la cual simplemente y sencillamente dice: “Ciudad de México, 14 de mayo”.

Hasta ahí podría parecer cualquier cosa. Pero lo verdaderamente interesante fue el mensaje que aparecía hasta abajo de la misma imagen, pues en esa parte y de manera misteriosa, el dúo pedía a los fans que les mandaran un mensaje en Instagram con la palabra “Return”. Y sí, al escribirles esa palabra en DM, nos topamos con una gran sorpresa.

Acá les dejamos los detalles de la sorpresa de Twenty One Pilots en la CDMX

Luego de enviarle ese mensaje a Twenty One Pilots en Instagram, automáticamente apareció un registro donde, después de ingresar nuestro número telefónico (y confirmarlo con un código que enviaron al mismo número) nos entregó una respuesta que nos dejó con la boca abierta, pues mencionaron algo sobre un show en la CDMX.

“El 14 de mayo, un pequeño número de nosotros nos reuniremos para un espectáculo especial (…) Les damos más instrucciones para que tengan la oportunidad de unirse”, dice la respuesta de la cuenta oficial del dúo. Pero no solo eso, sino que también soltaron algo de información sobre cómo estar presentes en este show.

Este miércoles 8 de mayo a las 4:00 pm (hora del centro de México) saldrán a la venta los boletos para este show de Twenty One Pilots en la CDMX. Todavía no está claro si enviarán un enlace en el mismo mensaje para comprarlos, pero les recomendamos que estén muy atentos a las cuentas oficiales de la banda (sobre todo la de Instagram) para que sean de los primeros en armar sus entradas y no se queden fuera, porque pinta que será algo muy especial.

Este fue el mensaje que envió Twenty One Pilots a sus fans para avisar del show especial que están armando en la CDMX/Foto: Captura de pantalla

Te puede interesar