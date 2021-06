Ámonos: Tyler, the Creator anuncia su nuevo disco ‘Call Me If You Get Lost’

El 2021 se está poniendo cada vez mejor, pues todavía nos falta escuchar un montón de estrenos musicales. Aunque ya están regresando los conciertos y festivales en gran parte del mundo, mientras las cosas terminan de volver a “la normalidad”, muchos artistas y bandas seguirán lanzando música nueva. Pero bajita la mano, también tenemos regresos muy esperados que la verdad nos emocionan bastante, como el caso de Tyler, the Creator.

Como recordarán, en 2019 el rapero estadounidense nos sorprendió lanzando su quinto material discográfico, Igor. Este disco no solo lo consolidó como una de las voces y mentes más importantes de su generación, también le hizo ganar su primer Grammy a Mejor Álbum de Rap un año más tarde. Sin embargo, desde aquel momento, el buen Tyler mantuvo un perfil bajo y casi nadie sabía lo que estaba haciendo, pero eso cambió hace unos días.

Tyler, The Creator anuncia los detalles de su nuevo disco

Resulta que para iniciar junio, Tyler, the Creator armó unos espectaculares en distintas ciudades del mundo donde aparecía un mensaje y hasta un teléfono al que podías marcar para escuchar a su madre. Pero también publicó un extraño teaser donde aparecía la misma frase de las vallas publicitarias. Aunque todo cambió el pasado 16 de junio, cuando el artista lanzó una rola recién salida del horno tras dos años silencio, “Lumberjack”.

Al final, por fin sabemos a qué se refería esa frase, pues se trata del nombre que llevará su sexto álbum de estudio: Call Me If You Get Lost. De acuerdo con Pitchfork, a través de sus redes sociales, el rapero confirmó que así se llamará su nuevo disco y nos mostró la portada, que para sorpresa de todos llegará muchísimo antes de lo que imaginábamos, ¿por qué lo decimos? Bueno, pues porque llegará a plataformas digitales y formato físico el 25 de junio.

Por si esto no fuera suficiente, Tyler también lazará mercancía y paquetes de edición limitada para el álbum a través de su marca GOLF. Con dos diseños diferentes de camisetas y la opción de elegir comprar un casete o CD. Eso sí, si quieren ser de los primeros en tener estas maravillas tienen que apurarse porque seguramente volarán como pan caliente. Cualquiera de los paquetes los pueden apañar dando click POR ACÁ.

Hasta ahora, el rapero no anunció el tracklist oficial de este disco, así que tendremos que aguantar hasta que por fin lo lance. Mientras esperamos a que llegue Call Me If You Get Lost, el nuevo material discográfico de Tyler, the Creator, escuchemos el primer sencillo de este álbum, “Lumberjack”: