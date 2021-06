¡Está de vuelta! Tyler, The Creator comparte el extraño video de su rola “Lumberjack”

El 2021 ha significado el escenario perfecto para que muchos grandes artistas de la industria musical hagan su regreso en grande. En ese sentido, el turno ahora es para Tyler, the Creator quien parece traer nuevo material entre manos.

Desde hace unos días y con bastante misterio de por medio, el rapero ha estado liberando varios teasers por doquier provocando que todo el mundo se mantenga a la expectativa sobre un posible nuevo álbum. Y bueno, aún no hay detalles concretos sobre ello, pero lo cierto que sí es cierto es que tenemos una nueva rolita suya titulada “Lumberjack”.

También puedes leer: QUÉ MANCHADO: TYLER, THE CREATOR HABLA SOBRE LA CONTROVERSIAL LETRA QUE LE DEDICÓ EMINEM

Tyler, the Creator regresa a con su canción “Lumberjack”

Han pasado dos años desde que Tyler, the Creator reventó la escena musical con Igor, uno de los discos más aclamados en su carrera. Aquel álbum le valió al también productor llevarse en 2020 la categoría a Mejor Álbum de Rap en los Grammy, así que como era de esperarse, la expectativa se ha mantenido alta respecto al eventual lanzamiento discográfico que sucedería a ese material.

Pues bien, parece que en un futuro no muy lejano podríamos ver esta nueva producción. Hace unos pocos días, aparecieron algunas vallas publicitarias en Los Ángeles donde se leía leía la frase “Call Me If You Get Lost” (llámame si te pierdes) junto con un número telefónico que el artista posteó también en sus redes sociales. Al marcar el teléfono -de acuerdo con lo que apunta Consequence Of Sound- , una mujer te responde y en el fondo se escucha algo de música. Pero el misterio no termina ahí.

El pasado lunes Tyler, the Creator compartió un teaser de menos de un minuto de algo llamado “Side Street”, donde lo vemos besando a una chica a lado de un lujoso automóvil y nuevamente, al final aparece la frase antes mencionada. ¿Podría ser este el nombre de su nuevo álbum? Algunos fans ya están especulando sobre ello, pero no hay nada confirmado por parte del cantante.

Sin embargo, lo que sí tenemos ahora es una nueva canción. Este miércoles, el rapero liberó el tema “Lumberjack“, un track producido sobre un intenso beat y en el que Tyler tira rimas sin parar. También se compartió el extraño video oficial de la rola que no es nada raro pues se sabe que él acostumbra a hacer video medio weird .

Por acá puedes echarle un ojo al clip y más abajo puedes escuchar la pista completa. Y pues nada, a esperar el anuncio de un nuevo disco.