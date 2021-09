Vacations: La banda de indie rock que va más allá de ser una tendencia viral en TikTok

No cabe duda de que estamos viviendo una época bastante interesante para las bandas independientes. En la actualidad ya no es tan necesario estar dentro de una discográfica trasnacional para que tu música llegue a todo el mundo, gracias a las redes sociales y plataformas de streaming musical, muchos grupos emergentes de lugares reconditos del planeta han logrado que su música trascienda fronteras, y ese es justo el caso de Vacations.

Esta banda de Australia, bajita la mano la viene rompiendo desde hace ya un buen rato, con un par de canciones que quizá ya escuchaste pero no sabías quién la tocaba. Con un sonido que mezcla el indie rock con pop psicodélico y apenas dos álbumes de estudio, el grupo se ha hecho de un nombre en su país natal, aunque como ya mencionábamos antes, también se escuchan en gran parte del mundo y es por una simple razón: sus rolas son adictivas.

Es por eso que en esta ocasión les presentaremos a Vacations, pero de una manera totalmente diferente. Resulta que hace unos días tuvimos chance de platicar con uno de los integrantes de la banda, ni más ni menos que Campbell Burns y aprovechando la ocasión, le pedimos que nos contara sobre sus inicios y evolución, como es que una de sus canciones se hizo viral gracias a TikTok y mucho más. Una charla sobre un grupo prometedor.

Vacations se formó en Newcastle, Australia, y actualmente cuenta con Campbell Burns (vocalista y guitarrista), Jake Johnson (bajista), Nate Delizzotti (guitarrista) y Joseph Van Lier (baterista) como sus integrantes. Sin embargo, la historia de esta banda no inició con estos integrantes, de hecho el frontman del grupo fue quien inició componiendo rolas en la intimidad de su cuarto cuando apenas era un joven que simplemente quería hacer música.

“Comenzamos a improvisar y dar la vuelta por ahí, después me contó que conocía a un baterista llamado Harrison. Fuimos a verlo un día y empezamos a ensayar, de ahí surgieron algunas ideas y la verdad es que conectamos. Eso se vio en nuestro primer show que la verdad no fue tan bueno, pero integrarlos resultó muy productivo para mí porque me motivaron a seguir componiendo, en ese momento solo tenía dos sencillos que no eran oficiales”.

“Era increíble y estaba bien en ese momento porque recibí un montón de comentarios amigos y de gente de todas partes del mundo que en realidad no conocía. Pero era genial ver que eventualmente mi trabajo llegaba a muchos oídos y más tarde uno de mis amigos en ese momento, Jake, me ayudó a salir de gira. Una vez me dijo ‘yo solía tocar el bajo, así que si alguna vez necesitas un bajista, llámame’ y simplemente pensé ‘eso sería espectacular, porque todavía no consideraba la idea de tocar en vivo así que acepté su propuesta”.

Por supuesto que sin haber escuchado a Vacations, su nombre llama la atención. Es corto, certero y hasta suena un poco divertido y enigmático pero, ¿cómo fue que se les ocurrió esa palabra para nombrar a la banda? Bueno, pues Campbell nos contó la historia y aunque muchos músicos se lo toman en serio y piensan mil veces cuál es ese nombre por el que los conocerán por siempre y para siempre, ellos lo tomaron con un poco de humor.

“Después de ese show me dijeron ‘oye, necesitas un nombre’ y la verdad es que no tenía idea de qué nombre ponerle. Jake, este sujeto y yo dijimos algunos que ni siquiera tenían que ver con lo que estábamos tocando, salieron un montón de nombres malos de banda como ‘Out Of the Blue’. Eran nombres completamente aleatorios, uno decía una palabra y los demás le seguíamos el juego, y de repente salió Vacations. Pensábamos que era cool y divertido, así que lo elegimos y no volvimos a hablar al respecto. La verdad es que no lo tomamos en serio, simplemente es un nombre pero creo que con el paso del tiempo obtuvo un significado por la música”.

Así como todos los que quieren tener una carrera musical, Vacations comenzó por la motivación de algunas bandas y artistas que los influenciaron desde que eran pequeños. En el caso de Campbell Burns, considera que en general, aquellos músicos que crean y promocionan su música de manera independiente fueron sus influencias para formar el grupo, a pesar de que cada uno de sus integrantes escucha géneros muy distintos.

Después de varios EP’s como Days y Vibes, en 2018 Vacations estrenó su primer material discográfico, el cual decidieron titular simplemente como Changes. Y la verdad es que el nombre le va bastante bien, considerando que durante todos estos años pasaron por una enorme etapa de cambios y evolución que se puede ver reflejado en este álbum de estudio. Y al respecto, Campbell nos contó un poco de cómo fue la experiencia de grabar este disco.

“Realmente disfruté ese proceso, me ayudó muchísimo a crecer como músico y saber qué era lo que quería y no dentro del proyecto. Es un disco completamente DIY, junto a Jake y otro amigo convertimos un cuarto viejo en un pequeño estudio y la verdad es que no tenía buen sonido, fue muy complicado el tema de la reflexión porque el sonido rebotaba por todos lados. Pero gracias a Joey, quien ahora es nuestro baterista, encontramos un lugar ideal para grabar las baterías y de ahí surgieron ideas que alimentaron a las canciones que ya teníamos hechas”.

Luego del lanzamiento de su álbum debut, Vacations comenzó a tocar no solo por Australia, también en gran parte de Europa y Estados Unidos, con conciertos durante casi tres años. Sin embargo, así como muchos artistas durante la pandemia, el coronavirus vino a arruinar sus planes, pero contra todo pronóstico en septiembre de 2020 estrenaron Forever in Bloom, su segundo disco que supuso un paso más grande para que su música llegara a otros países.

“Creo que este disco nos dio un acercamiento más colaborativo. Me refiero a que había un productor externo del otro lado del vidrio dirigiéndonos y aportando ideas. Todo lo que hicimos en el pasado fue un punto de referencia que nutrió todo este proceso de manera creativa, lo cual fue bastante interesante porque siento que en ‘Changes ‘era básicamente yo pasando el rato, muy joven e intentando averiguar a donde me llevaba la música. Fue un proceso totalmente diferente porque en esta ocasión tuvimos que armar cada canción como si fuera un rompecabezas y tocarla una y otra vez”.

Es curioso que el boom con Vacations se haya dado en 2021 y sobre todo, gracias a una rola que lanzaron cinco años antes. Por supuesto que nos referimos a “Young”, la cual seguramente han escuchado hasta el cansancio en las tendencias de TikTok y que para ser honestos, tiene una historia bastante curiosa que por supuesto, no pudimos dejar pasar la oportunidad para pedirle a Campbell Burns que nos la contara. Ahí les va.

“Como dato curioso, grabé una parte importante de guitarra el día que se suponía que tenía que terminarla, porque me ponía tiempos para componer. El motivo principal de guitarra era completamente diferente y sonaba terrible, me compré un pedal y simplemente lo volví a grabar en mi cuarto y fue la mejor idea que pude tener porque hizo que sonara mil veces mejor”.

“Es muy gracioso porque se trata de una canción muy vieja, es loco el hecho de que estemos hablando de ella en 2021. Puede que se me vaya uno que otro detalle, pero recuerdo que estaba intentando dormir una noche y tenía el riff en la cabeza, la línea melódica con la que abre la canción. La grabé rápidamente, creo que la grabe en una nota de voz o algo así porque consideraba que era una buena idea y si no lo hacía se me olvidaría en la mañana, me suele pasar eso y te lamentas cada vez que sucede. No recuerdo si la grabé después como demo en Garageband o en la primera versión de Logic, pero un par de meses después grabé la versión final que ahora todos conocen.

Si algo nos ha quedado claro en todo este tiempo es que cualquier cosa se puede hacer viral en TikTok, porque hay contenido para todos los gustos. Pero hablando específicamente de la música, también sirve como una plataforma para que los artistas independientes o pequeños puedan darse a conocer –y hasta para revivir algunos hits del pasado–. Sin embargo, en el caso de Vacations, la verdad es que no les interesa en lo absoluto esta aplicación, aunque aceptan que es importante para algunos.

“Si te soy honesto, TikTok me es indiferente. Entiendo su valor como plataforma para los artistas y creadores de contenido, aunque ese último término me causa conflicto, contenido y creador creo que no son las palabras adecuadas para describirlos. Creo que es una gran plataforma para que el mundo te conozca y es importante para la industria musical porque con un solo video te puedes hacer viral, y si corres con suerte puedes ganarte cosas como contratos discográficos o cosas por el estilo. No puedo creer lo rápido que te haces conocido, pero siento que también es una aplicación en detrimento, depende mucho de la personalidad de cada individuo que la use, porque personalmente y creo que hablo por los miembros de la banda, no somos personas que estamos en TikTok todo el tiempo, no es lo nuestro.

“Puede ser una plataforma divertida, pero también creo que existe un lado oscuro en el que te puedes adentrar. Probablemente tu sello discográfico o algún ejecutivo diga ‘oigan, TikTok es lo de hoy y tienen que subirse a esta tendencia’ y la verdad es que no quisiera hacerlo por ese motivo o componer una canción con ese fin específico. No es una aplicación que yo usaría, es más, no sé utilizarla, pero entiendo que es esperanzadora para algunas personas”.