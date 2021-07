¡Vans Channel 66 se rifará con concierto gratis de La Banda Bastön!

Esto de los streamings de Vans Channel 66 ya se está volviendo una costumbre rifadísima y la neta es que nos encanta. Ahora le tocó el turno a La Banda Bastön que se estará presentando en vivo y totalmente gratis el 22 de julio a las 8:00 p.m. en esta plataforma.

Y a todo esto… ¿Qué es Vans Channel 66?

Si aún no sabes de qué estamos hablando, acá te contamos. Resulta que Vans se armó esta plataforma online en donde transmite shows en vivo desde Nueva York, Chicago, Ciudad de México y Los Ángeles disponibles a todo el mundo, todo esto con la finalidad de amplificar el arte que se da en estas ciudades, pues se sabe que concentran a una gran cantidad de creativos que están impactando muy cañón tanto en el arte como en la cultura.

Muy cool, ¿no? Eso no es todo, estos contenidos son gratuitos, diversos y sin interrupciones de lunes a viernes, y han tenido a exponentes de la talla de Tessa Ia, Sabino y el Instituto Mexicano del Sonido dentro de su programación. ¡Si no le has echado ojo, ya te estás tardando!

La Banda Bastön tocará gratis en Vans Channel 66

Y ya que te platicamos de qué va esta plataforma de Vans, pues ahora te contamos sobre los siguientes en subirse a la tarima de “Off the Wall & On the Air”: La Banda Bastön. Este proyecto está conformado por MC Muelas de Gallo y el DJ y productor DRZUPREME, ambos provenientes de Valle de Santo Domingo en Baja California Sur.

Mü y DR ZUPREME ya como La Banda Bastön se mudaron en 1999 a Ciudad de México donde brincaron a lo grande irrumpiendo en la escena del hip hop del centro del país con presentaciones en el Planeta Hip Hop 2010, Festival NRMAL 2014, Vive Latino 2014, el Carnaval de Bahidorá y el Hip Hop Sound Fest 2016.

Inmersos en la cultura del hip hop desde la década de los noventa, La Banda Bastön es un reflejo súper fiel del tipo de shows y artistas que Vans Channel 66 quiere impulsar, proyectos e ideas que se salen de la caja. Acá hay para todos los gustos, pásale con confianza.

¿Cómo, cuándo y dónde?

La Banda Bastön

Jueves 22 de julio a las 8 pm

Por Vans Channel 66

¡Apúntele! ¡Apúntele bien porque es GRATIS! Perooo OJO es EN VIVO y no habrá repeticiones.